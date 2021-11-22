В Москве депутаты от «ЕР» и КПРФ устроили потасовку на встрече с горожанами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов провел встречу москвичами, посвященную строительства эстакады через Ярославскую ветку РЖД. В ходе этой встречи Парфенов поссорился с депутатом Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Игорем Бускиным. Конфликт политиков попал на камеру.

«Встреча прошла не без эксцессов — „на огонек“ с группой поддержки пришел депутат Мосгордумы Игорь Бускин и в явно провокационной манере попытался внести сумятицу и сорвать мероприятие, в грубой форме провоцируя собравшихся жителей на конфликт. Депутат даже попытался устроить потасовку и вырвать микрофон из рук Парфенова», — собщается в описании к видео. Ролик опубликован на youtube-канале «Денис Парфенов».

Однако сам Бускин не согласен с мнением коммунистов и утверждает, что никакого конфликта не было. «А кто такой Денис Парфенов? Он в нашем округе никем не является, я не считаю его депутатом. У меня не было с ним конфликта, это был не конфликт. Все наиграно КПРФ. Парфенов хочет занять „трон“ в своей партии, поэтому куролесит по округам», — заявил Бускин в разговоре с URA.RU.