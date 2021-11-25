Челябинскому депутату разрешили в пандемию собрать 480 человек

Встреча с депутатом обернется разговором о QR-кодах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Мэрия Златоуста (Челябинская область) разрешила депутату городского собрания Алексею Михайлову провести встречу с избирателями, на которую могут прийти до 480 человек. Об этом URA.RU сообщил брат депутата Илья Михайлов. Такое решение принято, несмотря на запрет проводить в пандемию COVID-19 массовые мероприятия. Источник в Златоусте заявил, что на встрече будет подниматься тема QR-кодов.

«Сначала мэрия отказала и был подан иск в суд. Уже на заседании суда представитель мэрии заявил, что основания для иска устранены. Брат получил новое уведомление от мэрии, из которого следует, что отказа как такового не было, значит встречу проводить можно», — заявил URA.RU Илья Михайлов.

Илья Михайлов также уточнил, что встреча будет проводиться на открытом воздухе и мероприятие не считается массовым. На суде было уточнено, что запрет на проведение массовых мероприятий действует, когда речь идет о числе более 500 участников. В уведомлении было указано до 480 человек. В пресс-службе мэрии Златоуста от комментариев отказались. Алексей Михайлов входит во фракцию «Справедливая Россия — За правду». Фракция этой партии в Госдуме собирается голосовать против федерального законопроекта о QR-кодах.

«Депутат Алексей Михайлов будет готов обсуждать любые темы. Если это волнует избирателей», — заявил URA.RU брат депутата в ответ на вопрос, будет ли подниматься на встрече с избирателями тема QR-кодов.

Федеральные законопроекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте будут рассмотрены на заседании Госдумы 16 ноября. В челябинском заксобрании законопроекты поддержали, против выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».