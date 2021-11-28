28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Магнитогорске в торговой сети пропускают без QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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QR-код. Челябинск, qr-код, куар код
Нарушения в магазине выявлены в ходе рейда (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Посетителей крупного магазина «Пятерочка» в Магнитогорске (Челябинская область) пропускали в сетевой магазин без предъявления QR-кодов. Это нарушение было выявлено в ходе массовых проверок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«На предмет контроля QR-кодов у посетителей в выходные проверили Лавку, Тройку, Посуда центр и „Пятерочку“ (50-летия Магнитки, 40). Контроль кодов отсутствовал в „Пятерочке“. За это в отношении директора магазина начато административное расследование», — заявили URA.RU в пресс-службе.

За комментариями редакция URA.RU обратилась к крупнейшему ритейлеру России — X5 Group. На момент публикации статьи ответ на запрос не поступил. В администрации Магнитогорска также отметили, что ранее за аналогичное нарушение был выписан протокол на должностное лицо магазина «Магнит» (Сиреневый, 18).

С 8 ноября QR-коды у жителей Челябинской области требуют при посещении крупных магазинов. С 1 декабря и до окончания новогодних праздников наличие QR-кодов станет обязательным при посещении заведений общепита.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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