29 ноября 2021

Экс-директора челябинского аэропорта освободили в зале суда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Осипову. Челябинск , суд, клетка, осипов андрей
Гособвинение требовало для Андрея Осипова реальный срок Фото:

Бывший директор международного аэропорта в Челябинске Андрей Осипов, проходивший по делу о мошенничестве, приговорен к трем годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. Такое решение принял 30 ноября Центральный районный суд города.

«Андрея Осипова приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в два года. Он освобожден в зале заседаний после провозглашения приговора», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2019 году Осипов совершил ДТП на служебной иномарке «Хендай Экус». Место аварии он покинул, а по его приказу водитель машины сымитировал другое ДТП, по итогам которого страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации. Осипова задержали 3 марта.

Сначала он был под домашним арестом, но из-за нарушений его условий Осипова вернули в СИЗО. С поста директора аэропорта его уволили. Прокуратура просила для экс-директора реальное наказание — 3,5 года колонии общего режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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