В Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского (Екатеринбург) подготовили мастерплан по реконструкции пространства. Дизайном занялось архбюро Svesmi из Нидерландов, по предварительному расчету реконструкция парка займет 3-4 года, сообщила пресс-служба парка URA.RU.
«В обновленной концепции учитывается появление рядом с парком новых территорий, например городской набережной реки Исеть и проекта Малая Голландия. При этом изменения границ парка не предполагается — вся территория будет полностью сохранена, а возможно и увеличена», — сообщает пресс-секретарь ЦПКиО Евгения Поль-Жданова.
В обновленной версии в парке появится XL песочница, скейт-площадка, амфитеатр с мини-кафе и мультилуг. Также, ландшафт предполагает размещение цветника и розария. Пространство в парке хотят расположить в порядке градиента шума: от тихого мультилуга, выполненного в английском стиле, для отдыха и пикника посетителей, до шумной зоны с аттракционами.
Далее в администрации парка собираются разработать детальный эскиз, техзадание и проектно-сметную документацию. Финансироваться реконструкция будет за счет концессии, которую руководство парка планирует получить. По прогнозам экономистов парка, концессионер сможет получать от объекта ежегодные выплаты в 12-25 млрд рублей за инвестиции в его обновление.
Подписывайтесь на URA.RU в