В ЦПКиО показали, каким будет парк после масштабной реконструкции. Фото

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ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, центральный парк культуры и отдыха, цпкио имени маяковского
В парке появится XL песочница, скейт-площадка, амфитеатр с мини-кафе и мультилуг Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского (Екатеринбург) подготовили мастерплан по реконструкции пространства. Дизайном занялось архбюро Svesmi из Нидерландов, по предварительному расчету реконструкция парка займет 3-4 года, сообщила пресс-служба парка URA.RU.

«В обновленной концепции учитывается появление рядом с парком новых территорий, например городской набережной реки Исеть и проекта Малая Голландия. При этом изменения границ парка не предполагается — вся территория будет полностью сохранена, а возможно и увеличена», — сообщает пресс-секретарь ЦПКиО Евгения Поль-Жданова.

В обновленной версии в парке появится XL песочница, скейт-площадка, амфитеатр с мини-кафе и мультилуг. Также, ландшафт предполагает размещение цветника и розария. Пространство в парке хотят расположить в порядке градиента шума: от тихого мультилуга, выполненного в английском стиле, для отдыха и пикника посетителей, до шумной зоны с аттракционами.

Далее в администрации парка собираются разработать детальный эскиз, техзадание и проектно-сметную документацию. Финансироваться реконструкция будет за счет концессии, которую руководство парка планирует получить. По прогнозам экономистов парка, концессионер сможет получать от объекта ежегодные выплаты в 12-25 млрд рублей за инвестиции в его обновление.

Макет обновленного парка, вид сверху
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План мультилуга в английском стиле
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В центре амфитеатра — интерактивный напольный фонтан. Дизайнеры предполагают, что для крупных городских мероприятий на его месте могут поставить сцену
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Схема реконструкции парка
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План входной зоны парка
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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