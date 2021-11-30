В парке появится XL песочница, скейт-площадка, амфитеатр с мини-кафе и мультилуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского (Екатеринбург) подготовили мастерплан по реконструкции пространства. Дизайном занялось архбюро Svesmi из Нидерландов, по предварительному расчету реконструкция парка займет 3-4 года, сообщила пресс-служба парка URA.RU.

«В обновленной концепции учитывается появление рядом с парком новых территорий, например городской набережной реки Исеть и проекта Малая Голландия. При этом изменения границ парка не предполагается — вся территория будет полностью сохранена, а возможно и увеличена», — сообщает пресс-секретарь ЦПКиО Евгения Поль-Жданова.

В обновленной версии в парке появится XL песочница, скейт-площадка, амфитеатр с мини-кафе и мультилуг. Также, ландшафт предполагает размещение цветника и розария. Пространство в парке хотят расположить в порядке градиента шума: от тихого мультилуга, выполненного в английском стиле, для отдыха и пикника посетителей, до шумной зоны с аттракционами.

Далее в администрации парка собираются разработать детальный эскиз, техзадание и проектно-сметную документацию. Финансироваться реконструкция будет за счет концессии, которую руководство парка планирует получить. По прогнозам экономистов парка, концессионер сможет получать от объекта ежегодные выплаты в 12-25 млрд рублей за инвестиции в его обновление.

Макет обновленного парка, вид сверху Фото: пресс-служба ЦПКиО

План мультилуга в английском стиле Фото: пресс-служба ЦПКиО

В центре амфитеатра — интерактивный напольный фонтан. Дизайнеры предполагают, что для крупных городских мероприятий на его месте могут поставить сцену Фото: пресс-служба ЦПКиО

Схема реконструкции парка Фото: пресс-служба ЦПКиО

План входной зоны парка Фото: пресс-служба ЦПКиО