30 ноября 2021

Челябинские экс-силовики создали новую структуру

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Ветераны СОБРа в Челябинске занялись экологией (фото из архива) Фото:

Новое общественное экологическое движение «Эко-Standart» появилось в Челябинской области, в которую вошли ветераны СОБРа. Об этом URA.RU сообщил организатор, эколог-общественник Сергей Ефимов.

«В нашем движении принимают активное участие ветераны СОБРа и экс-работники силовых ведомств. Это те, кто неравнодушен к вопросам экологии. Мы будем осуществлять общественный контроль в сфере всех видов отходов и загрязнения ими природных территорий. Также намерены заниматься вопросами сохранения лесов и особо охраняемых природных территорий», — заявил Ефимов.

Новая организация занялась недобросовестной, по их мнению, высадкой лип вблизи администрации Курчатовского района Челябинска. Как пояснил URA.RU Ефимов, саженцы просто засыпаны замерзшей землей, перемешанной с остатками стройматериалов. «Эко-Standart» уже обратился к администрации города, с просьбой обратить на это внимание. В мэрии URA.RU пообещали прокомментировать обращение общественников позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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