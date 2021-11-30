Челябинские экс-силовики создали новую структуру

Ветераны СОБРа в Челябинске занялись экологией (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новое общественное экологическое движение «Эко-Standart» появилось в Челябинской области, в которую вошли ветераны СОБРа. Об этом URA.RU сообщил организатор, эколог-общественник Сергей Ефимов.

«В нашем движении принимают активное участие ветераны СОБРа и экс-работники силовых ведомств. Это те, кто неравнодушен к вопросам экологии. Мы будем осуществлять общественный контроль в сфере всех видов отходов и загрязнения ими природных территорий. Также намерены заниматься вопросами сохранения лесов и особо охраняемых природных территорий», — заявил Ефимов.

Новая организация занялась недобросовестной, по их мнению, высадкой лип вблизи администрации Курчатовского района Челябинска. Как пояснил URA.RU Ефимов, саженцы просто засыпаны замерзшей землей, перемешанной с остатками стройматериалов. «Эко-Standart» уже обратился к администрации города, с просьбой обратить на это внимание. В мэрии URA.RU пообещали прокомментировать обращение общественников позже.