Медики перечислили доступные челябинцам вакцины от коронавируса

В регионе используют четыре вида вакцины (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинской области жителей прививают от коронавируса четырьмя видами вакцины. Об этом заявила в ходе пресс-конференции 1 декабря замминистра здравоохранения региона Татьяна Колчинская

«Сегодня мы имеем право прививать всеми зарегистрированными в России вакцинами. Это „Спутник V“, у нас в наличии почти 233 тыс. доз. „Спутник Лайт“ — первый компонент „Спутник V“, его у нас 90 тыс. доз, а в субботу ожидаем поставки еще 57 тыс. доз. Также есть „ЭпивакКорона“ в количестве 60 тыс. доз и „КовиВак“ — 5 тыс. доз», — сообщила Колчинская.

По словам замминистра, самым популярным препаратом у жителей области стал «Спутник V». Что касается назальной вакцины, то в ведомстве отметили, что скорее всего она будет использоваться как дополнение к обычному курсу вакцинации. Иных подробностей пока нет, но отдельно она вряд ли будет использоваться.

Ранее глава НИЦ Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов. Пока неизвестно, заменит ли новая разработка НИЦ имени Гамалеи привычные вакцины от коронавируса