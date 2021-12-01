Челябинцы прибывшие из Африки отправятся в обсерваторы. Причина — омикрон-штамм COVID

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Принудительная изоляция продлится 14 дней (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Прилетающие из Африки жители Челябинской области и гости региона будут изолированы в обсерваторах из-за угрозы распространения омикрона, нового штамма коронавируса. Об этом на брифинге 1 декабря сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«В мире уже появился новый штамм коронавируса омикрон. Сейчас прилетающие из стран Африки будут отправляться в обсерваторы на 14 дней. Рекомендую тщательно выбирать место для новогодних каникул», — заявила Гехт.

Штамма омикрон в России и в области пока нет. В Кремле ранее заявили, что не сомневаются, что новый штамм коронавируса скоро появится в России. Система здравоохранения и власти готовятся к отражению новых коронавирусных угроз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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