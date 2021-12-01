Принудительная изоляция продлится 14 дней (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прилетающие из Африки жители Челябинской области и гости региона будут изолированы в обсерваторах из-за угрозы распространения омикрона, нового штамма коронавируса. Об этом на брифинге 1 декабря сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«В мире уже появился новый штамм коронавируса омикрон. Сейчас прилетающие из стран Африки будут отправляться в обсерваторы на 14 дней. Рекомендую тщательно выбирать место для новогодних каникул», — заявила Гехт.

Штамма омикрон в России и в области пока нет. В Кремле ранее заявили, что не сомневаются, что новый штамм коронавируса скоро появится в России. Система здравоохранения и власти готовятся к отражению новых коронавирусных угроз.