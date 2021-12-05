Сотрудники «АСКО-Страхование» пожаловались Текслеру на закрытие

Страховщики считают, что у компании без причины отозвали лицензию (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники «АСКО-Страхование» пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на закрытие компании. Ее работники просят главу региона разобраться, почему одну из самых успешных страховых компаний в стране закрывают, а коллектив выгоняют на улицу.

«Алексей Текслер, просим разобраться в ситуации с компанией „АСКО-Страхование“. Почему закрывают компанию и выгоняют сотрудников на улицу перед Новым годом, оставляя без зарплаты. Компания в пятерке лучших по стране. Зачем создавать кризис там, где его нет, есть много других проблем», — написала Леся М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».

Компания была основана в 1990 году в Челябинске. При создании она называлась «Южурал-АСКО». Новое название она получила в 2018 году. На сегодняшний момент «АСКО-Страхование» работает в 35 регионах. Компания является третьей по возрасту среди действующих страховых компаний страны.

По словам сотрудницы, те, кто принимал решение о закрытии «АСКО-Страхование», должны были вначале почитать жалобы клиентов на отношение московских страховых компаний. По мнению специалиста, их высокие финансовые рейтинги складываются за счет того, что там только собирают деньги, а не выплачивают.

Банк России ранее отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование» и назначил в организации временную администрацию. Также Центробанк подал в суд на лишенную лицензии страховую компанию «АСКО». URA.RU направило запрос в Центробанк и в страховую компанию «АСКО» с просьбой прокомментировать подачу судебного иска. Ответы пока не поступили.