06 декабря 2021

Свердловская школа стала самой цифровой в России

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В «Сколково» отметили нестандартные подходы к работе школы в дистанционном формате Фото:

Школа №29 (г. Березовский, Свердловская область) победила в конкурсе «Лучшие цифровые практики в школьном образовании» от «Сколково». Об этом сообщается в пресс-службе «Сколково».

«На конкурс принимались видеоролики и презентации о цифровых практиках, которые педагоги применяют в школах. Победителями стали школа №4 из Николаевска-на-Амуре, „Школа на твоем берегу“ №29 из города Березовский и гимназия №1 из Астрахани», — сообщает «Сколково».

Организаторы отметили, что в школе Березовского используют нестандартные подходы, например, внедрение «онлайн-учителя». Призами для победителей стали годовые подписки на сервисы «ЯКласс», «Дневник.ру», «Понимашка» и «Классный журнал», ноутбуки и сувениры от образовательной платформы «Сферум».

Управление городским имуществом, в том числе в школах, является частью проекта «Умный город», который включает в себя информационные технологии для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности. «Умный город» входит в национальный проект «Цифровая Россия».

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Школа №29 (г. Березовский, Свердловская область) победила в конкурсе «Лучшие цифровые практики в школьном образовании» от «Сколково». Об этом сообщается в пресс-службе «Сколково». «На конкурс принимались видеоролики и презентации о цифровых практиках, которые педагоги применяют в школах. Победителями стали школа №4 из Николаевска-на-Амуре, „Школа на твоем берегу“ №29 из города Березовский и гимназия №1 из Астрахани», — сообщает «Сколково». Организаторы отметили, что в школе Березовского используют нестандартные подходы, например, внедрение «онлайн-учителя». Призами для победителей стали годовые подписки на сервисы «ЯКласс», «Дневник.ру», «Понимашка» и «Классный журнал», ноутбуки и сувениры от образовательной платформы «Сферум». Управление городским имуществом, в том числе в школах, является частью проекта «Умный город», который включает в себя информационные технологии для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности. «Умный город» входит в национальный проект «Цифровая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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