Источник: Куйвашев назначил нового куратора свердловской ЕР

Неформальным куратором свердловского отделения «Единой России» стал и. о. вице-губернатора Олег Чемезов. Как заявил источник URA.RU в областной власти, такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, которого недавно назначили секретарем ячейки.
«Губернатор поручил Чемезову курировать „Единую Россию“ от [областного] правительства. Уже были первые встречи с членами исполкома», — поделился инсайдер, близкий к резиденции Куйвашева. Собеседник URA.RU в партии ранее допускал, что в ближайшее время Чемезов может занять позицию первого заместителя секретаря — де-факто этот человек выстраивает работу реготделения.
Сам Чемезов заявил URA.RU, что его назначение куратором не обсуждалось, а встречи с членами отделения не велись. Также, по его словам, не поднимался вопрос о занятии поста замсекретаря. В пресс-службе свердловской ячейки ЕР агентству сообщили, что последний раз Чемезов лично посещал исполком еще осенью, когда губернатор был в отпуске. О каких-либо решениях Куйвашева по новому куратору в реготделении не знают.
Куйвашева назначили врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение, которое принял президиум генсовета партии, стало неожиданностью для областной элиты — оно до последнего держалось в секрете от посторонних лиц. Считается, что этим назначением администрация президента РФ дала Куйвашеву понять, что он будет выдвинут на новый губернаторский срок осенью 2022 года.
Неформальным куратором свердловского отделения «Единой России» стал и. о. вице-губернатора Олег Чемезов. Как заявил источник URA.RU в областной власти, такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, которого недавно назначили секретарем ячейки. «Губернатор поручил Чемезову курировать „Единую Россию“ от [областного] правительства. Уже были первые встречи с членами исполкома», — поделился инсайдер, близкий к резиденции Куйвашева. Собеседник URA.RU в партии ранее допускал, что в ближайшее время Чемезов может занять позицию первого заместителя секретаря — де-факто этот человек выстраивает работу реготделения. Сам Чемезов заявил URA.RU, что его назначение куратором не обсуждалось, а встречи с членами отделения не велись. Также, по его словам, не поднимался вопрос о занятии поста замсекретаря. В пресс-службе свердловской ячейки ЕР агентству сообщили, что последний раз Чемезов лично посещал исполком еще осенью, когда губернатор был в отпуске. О каких-либо решениях Куйвашева по новому куратору в реготделении не знают. Куйвашева назначили врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение, которое принял президиум генсовета партии, стало неожиданностью для областной элиты — оно до последнего держалось в секрете от посторонних лиц. Считается, что этим назначением администрация президента РФ дала Куйвашеву понять, что он будет выдвинут на новый губернаторский срок осенью 2022 года.