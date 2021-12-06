Источник: Куйвашев назначил нового куратора свердловской ЕР

Свердловскую ячейку «Единой России» 3 декабря возглавил губернатор Куйвашев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неформальным куратором свердловского отделения «Единой России» стал и. о. вице-губернатора Олег Чемезов. Как заявил источник URA.RU в областной власти, такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, которого недавно назначили секретарем ячейки.

«Губернатор поручил Чемезову курировать „Единую Россию“ от [областного] правительства. Уже были первые встречи с членами исполкома», — поделился инсайдер, близкий к резиденции Куйвашева. Собеседник URA.RU в партии ранее допускал, что в ближайшее время Чемезов может занять позицию первого заместителя секретаря — де-факто этот человек выстраивает работу реготделения.

Сам Чемезов заявил URA.RU, что его назначение куратором не обсуждалось, а встречи с членами отделения не велись. Также, по его словам, не поднимался вопрос о занятии поста замсекретаря. В пресс-службе свердловской ячейки ЕР агентству сообщили, что последний раз Чемезов лично посещал исполком еще осенью, когда губернатор был в отпуске. О каких-либо решениях Куйвашева по новому куратору в реготделении не знают.

Куйвашева назначили врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение, которое принял президиум генсовета партии, стало неожиданностью для областной элиты — оно до последнего держалось в секрете от посторонних лиц. Считается, что этим назначением администрация президента РФ дала Куйвашеву понять, что он будет выдвинут на новый губернаторский срок осенью 2022 года.