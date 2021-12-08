Госдума заморозила накопительную часть пенсии до 2024 года

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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, пенсия, попрошайничество, нищета, бедность
Госдума одобрила законопроект о заморозке пенсий до 2024 года Фото:

Государственная дума РФ одобрила законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении.

«Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей», — предает РИА «Новости» текст законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки пенсий минимум до 2023 года, пишет телеканал 360. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть гражданам пенсионные накопления, сформированные до заморозки в 2014 году.

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Государственная дума РФ одобрила законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении. «Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014—2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей», — предает РИА «Новости» текст законопроекта. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки пенсий минимум до 2023 года, пишет телеканал 360. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть гражданам пенсионные накопления, сформированные до заморозки в 2014 году.
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