В Раде призвали освободить Украину от Зеленского

Депутат Верховной Рады Дмитрук призвал Зеленского оставить власть
Депутат Верховной Рады Дмитрук призвал Зеленского оставить власть

Президента Украины Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине. Он препятствует миру и стабильности в регионе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

«Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.

Депутат также сообщил о прямой ответственности Зеленского за покушение на президента США Дональда Трампа и за убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Он отметил, что в Киеве эти трагические события вызвали одобрение со стороны руководства и медиаресурсов Украины.

