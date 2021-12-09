Сургутский вуз обрушился с критикой на творчество Инстасамки

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Сургутский университет раскритиковал песни Инстасамки Фото:

Песни исполнителей Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин) пагубно влияют на слушателей. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова, со ссылкой на психологическо-лингвистическую экспертизу, которую провел Сургутский государственный педагогический университет.

«Музыкальные произведения указанных исполнителей способствуют формированию у слушателей мотивов к деструктивному поведению. А также искаженному представлению о культуре сексуального поведения», — написала Низамова со ссылкой на экспертизу вуза.

Администрация города рекомендовала руководителю развлекательного комплекса «Вавилон», в котором планировалось проводить концерт, учитывать требования законодательства, и не допускать нарушения прав несовершеннолетних. «Концерта не будет. Мы пытаемся нравственность наших детей сохранить», — сказала Низамова в разговоре с корреспондентом агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что за отмену концерта Инстасамки в Сургуте выступали порядка 20 общественных организаций Сургута, а также представители казачества. Из-за волны негатива власти муниципалитета приняли решение запретить проведение концерта.

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Песни исполнителей Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин) пагубно влияют на слушателей. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова, со ссылкой на психологическо-лингвистическую экспертизу, которую провел Сургутский государственный педагогический университет. «Музыкальные произведения указанных исполнителей способствуют формированию у слушателей мотивов к деструктивному поведению. А также искаженному представлению о культуре сексуального поведения», — написала Низамова со ссылкой на экспертизу вуза. Администрация города рекомендовала руководителю развлекательного комплекса «Вавилон», в котором планировалось проводить концерт, учитывать требования законодательства, и не допускать нарушения прав несовершеннолетних. «Концерта не будет. Мы пытаемся нравственность наших детей сохранить», — сказала Низамова в разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что за отмену концерта Инстасамки в Сургуте выступали порядка 20 общественных организаций Сургута, а также представители казачества. Из-за волны негатива власти муниципалитета приняли решение запретить проведение концерта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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