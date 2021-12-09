Аэропорт Перми прокомментировал отстранение от работы сотрудников

Приказа о не допуске сотрудников на работу на работу не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В АО «Международный аэропорт «Пермь» не собираются массово отстранять от работы непривитых сотрудников. Сейчас лишь трое сотрудников предприятия старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, находятся на самоизоляции.

«Приказов на отстранение от работы за отказ от вакцинации подписано не было», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство аэропорта намерено не допускать до работы сотрудников, отказавшихся о вакцинации.

URA.RU рассказывало, что не привитых сотрудников решили отстранить от работы на пермском заводе «Машиностроитель». После этого проверкой предприятия занялись пермская прокуратура и управление Роструда, а краевой союз профсоюзных организаций попросил губернатора Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию.