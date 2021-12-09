09 декабря 2021

Аэропорт Перми прокомментировал отстранение от работы сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
Приказа о не допуске сотрудников на работу на работу не было Фото:

В АО «Международный аэропорт «Пермь» не собираются массово отстранять от работы непривитых сотрудников. Сейчас лишь трое сотрудников предприятия старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, находятся на самоизоляции.

«Приказов на отстранение от работы за отказ от вакцинации подписано не было», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство аэропорта намерено не допускать до работы сотрудников, отказавшихся о вакцинации.

URA.RU рассказывало, что не привитых сотрудников решили отстранить от работы на пермском заводе «Машиностроитель». После этого проверкой предприятия занялись пермская прокуратура и управление Роструда, а краевой союз профсоюзных организаций попросил губернатора Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию.

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В АО «Международный аэропорт «Пермь» не собираются массово отстранять от работы непривитых сотрудников. Сейчас лишь трое сотрудников предприятия старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, находятся на самоизоляции. «Приказов на отстранение от работы за отказ от вакцинации подписано не было», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство аэропорта намерено не допускать до работы сотрудников, отказавшихся о вакцинации. URA.RU рассказывало, что не привитых сотрудников решили отстранить от работы на пермском заводе «Машиностроитель». После этого проверкой предприятия занялись пермская прокуратура и управление Роструда, а краевой союз профсоюзных организаций попросил губернатора Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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