Польша подняла в воздух авиацию из-за Украины

Польша подняла в воздух авиацию из-за сообщений о взрывах на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении военного командования страны.
«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность», — отмечается в сообщении. Отмечается, что причиной для этих действий послужили сообщения о взрывах на Украине.
В частности, украинское издание "Страна", а также глава Львова Андрей Садовой сообщали о взрывах в нескольких регионах страны. В самом Львове также фиксировали крупный столб дыма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.