Автор книги о Первой чеченской: распад СССР не закончился

13 декабря 2021 в 17:57 Размер текста - 17 +

Ливен считает, что постсоветское пространство еще не устоялось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Постсовесткое пространство будет и в дальнейшем распадаться. Об этом в интервью Lenta.ru заявил долгое время работавший в СССР и России британский политолог, автор книги «Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война» Анатоль Ливен. «История очень длинна, но я думаю, что процесс распада пока будет продолжаться. Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных», — сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать продолжения дезинтеграции на постсоветском пространстве. По его словам, к счастью, современная Россия не является националистическим государством. Он считает, что власти РФ не заинтересованы в конфликтах с соседями, в частности — в Прибалтике и Казахстане. Ливен является профессором Кембриджского университета. В качестве журналиста работал в различных «горячих точках». В 1990 — 1996 был коореспондентом The Times в СССР и его бывших республиках. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постсовесткое пространство будет и в дальнейшем распадаться. Об этом в интервью Lenta.ru заявил долгое время работавший в СССР и России британский политолог, автор книги «Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война» Анатоль Ливен. «История очень длинна, но я думаю, что процесс распада пока будет продолжаться. Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных», — сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать продолжения дезинтеграции на постсоветском пространстве. По его словам, к счастью, современная Россия не является националистическим государством. Он считает, что власти РФ не заинтересованы в конфликтах с соседями, в частности — в Прибалтике и Казахстане. Ливен является профессором Кембриджского университета. В качестве журналиста работал в различных «горячих точках». В 1990 — 1996 был коореспондентом The Times в СССР и его бывших республиках.