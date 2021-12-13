Автор книги о Первой чеченской: распад СССР не закончился

Постсовесткое пространство будет и в дальнейшем распадаться. Об этом в интервью Lenta.ru заявил долгое время работавший в СССР и России британский политолог, автор книги «Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война» Анатоль Ливен.
«История очень длинна, но я думаю, что процесс распада пока будет продолжаться. Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных», — сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать продолжения дезинтеграции на постсоветском пространстве.
По его словам, к счастью, современная Россия не является националистическим государством. Он считает, что власти РФ не заинтересованы в конфликтах с соседями, в частности — в Прибалтике и Казахстане.
Ливен является профессором Кембриджского университета. В качестве журналиста работал в различных «горячих точках». В 1990 — 1996 был коореспондентом The Times в СССР и его бывших республиках.
Постсовесткое пространство будет и в дальнейшем распадаться. Об этом в интервью Lenta.ru заявил долгое время работавший в СССР и России британский политолог, автор книги «Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война» Анатоль Ливен. «История очень длинна, но я думаю, что процесс распада пока будет продолжаться. Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных», — сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать продолжения дезинтеграции на постсоветском пространстве. По его словам, к счастью, современная Россия не является националистическим государством. Он считает, что власти РФ не заинтересованы в конфликтах с соседями, в частности — в Прибалтике и Казахстане. Ливен является профессором Кембриджского университета. В качестве журналиста работал в различных «горячих точках». В 1990 — 1996 был коореспондентом The Times в СССР и его бывших республиках.