Автор книги о Первой чеченской: распад СССР не закончился

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25-ая годовщина ГКЧП, Белый дом. Москва, фотография, баррикады, защитники белого дома, дом правительства рф, 19 августа 1991 года
Ливен считает, что постсоветское пространство еще не устоялось Фото:

Постсовесткое пространство будет и в дальнейшем распадаться. Об этом в интервью Lenta.ru заявил долгое время работавший в СССР и России британский политолог, автор книги «Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война» Анатоль Ливен.

«История очень длинна, но я думаю, что процесс распада пока будет продолжаться. Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных», — сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать продолжения дезинтеграции на постсоветском пространстве.

По его словам, к счастью, современная Россия не является националистическим государством. Он считает, что власти РФ не заинтересованы в конфликтах с соседями, в частности — в Прибалтике и Казахстане.

Ливен является профессором Кембриджского университета. В качестве журналиста работал в различных «горячих точках». В 1990 — 1996 был коореспондентом The Times в СССР и его бывших республиках.

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Постсовесткое пространство будет и в дальнейшем распадаться. Об этом в интервью Lenta.ru заявил долгое время работавший в СССР и России британский политолог, автор книги «Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война» Анатоль Ливен. «История очень длинна, но я думаю, что процесс распада пока будет продолжаться. Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных», — сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать продолжения дезинтеграции на постсоветском пространстве. По его словам, к счастью, современная Россия не является националистическим государством. Он считает, что власти РФ не заинтересованы в конфликтах с соседями, в частности — в Прибалтике и Казахстане. Ливен является профессором Кембриджского университета. В качестве журналиста работал в различных «горячих точках». В 1990 — 1996 был коореспондентом The Times в СССР и его бывших республиках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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