13 декабря 2021

В Пермском крае назвали самые опасные трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, ваз авария
Жертвами аварий все чаще становятся дети Фото:

В министерстве транспорта Пермского края проанализировали аварийность на региональных трассах. В результате ведомство назвало самые опасные дороги.

«Особо аварийными трассами признаны „Пермь-Екатеринбург“, „Нытва — Кудымкар“, „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“. [А также] „Кунгур-Соликамск“, „Соликамск-Красновишерск“, „Полазна-Чусовой“, „Пермь-Ильинский“», — говорится в instagram-аккаунте министерства.

В ведомстве обращают внимание на рост количества погибших в ДТП, особенно детей. В этом году на дорогах Прикамья погиб 231 человек (228 в 2020 году), в том числе 16 детей (3 в 2020 году).

Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП заняли третью строку среди причин внешней детской смертности после пожаров и суицида. Заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Дмитрий Балмашев сообщал, что Пермский край стал антилидером среди российских регионов по количеству погибших детей в пожарах.

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В министерстве транспорта Пермского края проанализировали аварийность на региональных трассах. В результате ведомство назвало самые опасные дороги. «Особо аварийными трассами признаны „Пермь-Екатеринбург“, „Нытва — Кудымкар“, „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“. [А также] „Кунгур-Соликамск“, „Соликамск-Красновишерск“, „Полазна-Чусовой“, „Пермь-Ильинский“», — говорится в instagram-аккаунте министерства. В ведомстве обращают внимание на рост количества погибших в ДТП, особенно детей. В этом году на дорогах Прикамья погиб 231 человек (228 в 2020 году), в том числе 16 детей (3 в 2020 году). Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП заняли третью строку среди причин внешней детской смертности после пожаров и суицида. Заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Дмитрий Балмашев сообщал, что Пермский край стал антилидером среди российских регионов по количеству погибших детей в пожарах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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