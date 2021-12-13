В Пермском крае назвали самые опасные трассы

14 декабря 2021 в 15:57 Размер текста - 17 +

Жертвами аварий все чаще становятся дети Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU В министерстве транспорта Пермского края проанализировали аварийность на региональных трассах. В результате ведомство назвало самые опасные дороги. «Особо аварийными трассами признаны „Пермь-Екатеринбург“, „Нытва — Кудымкар“, „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“. [А также] „Кунгур-Соликамск“, „Соликамск-Красновишерск“, „Полазна-Чусовой“, „Пермь-Ильинский“», — говорится в instagram-аккаунте министерства. В ведомстве обращают внимание на рост количества погибших в ДТП, особенно детей. В этом году на дорогах Прикамья погиб 231 человек (228 в 2020 году), в том числе 16 детей (3 в 2020 году). Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП заняли третью строку среди причин внешней детской смертности после пожаров и суицида. Заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Дмитрий Балмашев сообщал, что Пермский край стал антилидером среди российских регионов по количеству погибших детей в пожарах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В министерстве транспорта Пермского края проанализировали аварийность на региональных трассах. В результате ведомство назвало самые опасные дороги. «Особо аварийными трассами признаны „Пермь-Екатеринбург“, „Нытва — Кудымкар“, „Кострома-Шарья-Киров-Пермь“. [А также] „Кунгур-Соликамск“, „Соликамск-Красновишерск“, „Полазна-Чусовой“, „Пермь-Ильинский“», — говорится в instagram-аккаунте министерства. В ведомстве обращают внимание на рост количества погибших в ДТП, особенно детей. В этом году на дорогах Прикамья погиб 231 человек (228 в 2020 году), в том числе 16 детей (3 в 2020 году). Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП заняли третью строку среди причин внешней детской смертности после пожаров и суицида. Заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Дмитрий Балмашев сообщал, что Пермский край стал антилидером среди российских регионов по количеству погибших детей в пожарах.