Пермские власти назвали главные причины детской смертности

В этом году 20 пермских подростков покончили жизнь самоубийством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суицид оказался на втором месте среди внешних причин детской смертности в Пермском крае. Первую строчку заняли пожары. Такую информацию предоставила начальник управления по организации медпомощи детскому населению министерства здравоохранения Прикамья Наталья Долгомирова.

«По структуре смертности в 2021 году на первом месте — гибель на пожарах (18 человек), в 2020 г. — 7; на втором месте — суицид (16 человек), в 2020 г. — 13; третье место — дорожно-транспортные происшествия (15 человек), в 2020 — 8; на четвертом месте — случаи утопления (14 человек), в 2020 — 15; пятое место — убийства детей (2 человека), в 2020 — 8 человек», — цитирует Долгомирову сайт уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Начальник отдела по обеспечению деятельности краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Никита Букатов уточнил, что с учетом ноября количество детей, покончивших жизнь самоубийством, составило 20 человек. «Анализ показал, что в большинстве случаев это дети из благополучных семей, они не состояли на учете и не находились в социально опасном положении», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край стал антилидером по количеству детей, погибших в пожарах. С января по ноябрь в огне погибли 23 несовершеннолетних.