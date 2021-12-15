В соцсетях опубликовали видео ограбления банка Екатеринбурга

16 декабря 2021 в 17:34 Размер текста - 17 +

Лицо преступника было полностью скрыто капюшоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина ворвался в банк Home Credit Bank в Екатеринбурге и похитил деньги, угрожая сотрудницам убийством. Данные кадры опубликовал telegram-канал «Вечерние ведомости». «Видео ограбления банка оказалось в [нашем] распоряжении», — говорится в сообщении telegram-канала. На камеры наблюдения попал момент, как грабитель угрожал двум сотрудницам банка предметом, похожим на пистолет. Одну из них он несколько раз ударил по плечу, вынуждая открыть дверь, за которой предположительно находились деньги. Судя по видео, в помещении банка в момент ограбления находились только две девушки. Они не пытались оказать сопротивление. Злоумышленник полностью закрыл лицо капюшоном. 14 декабря поступили сообщения о грабителе, который вынес из банка иностранную валюту, эквивалентную 10 млн рублям. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил детали громкого ограбления и сообщил, что поиском неизвестного занимается полиция с привлечением служебной собаки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина ворвался в банк Home Credit Bank в Екатеринбурге и похитил деньги, угрожая сотрудницам убийством. Данные кадры опубликовал telegram-канал «Вечерние ведомости». «Видео ограбления банка оказалось в [нашем] распоряжении», — говорится в сообщении telegram-канала. На камеры наблюдения попал момент, как грабитель угрожал двум сотрудницам банка предметом, похожим на пистолет. Одну из них он несколько раз ударил по плечу, вынуждая открыть дверь, за которой предположительно находились деньги. Судя по видео, в помещении банка в момент ограбления находились только две девушки. Они не пытались оказать сопротивление. Злоумышленник полностью закрыл лицо капюшоном. 14 декабря поступили сообщения о грабителе, который вынес из банка иностранную валюту, эквивалентную 10 млн рублям. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил детали громкого ограбления и сообщил, что поиском неизвестного занимается полиция с привлечением служебной собаки.