14 декабря 2021

Полиция сообщила детали ограбления екатеринбургского банка. «Пришел в ярость»

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Преступник угрожал работникам банка предметом, похожим на оружие Фото:

Преступник, ограбивший банк Home Credit Bank в Екатеринбурге на 10 млн рублей, в ярости угрожал работникам банка расправой и стрелял сквозь двери. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства», — сообщил Горелых.

В результате нападения никто не пострадал, но злоумышленник мог убить кого-то из посетителей банка, стреляя через дверь. Он угрожал им предметом, напоминающим пистолет-ракетницу.

Горелых уточнил, что полиция возбудила уголовное дело, изъяла вещдоки и привлекла кинолога. С помощью служебной овчарки правоохранители определили, в какую сторону сбежал злоумышленник. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, но пока его местонахождение неизвестно.

Сообщения об ограблении банка поступили вечером 14 декабря. Злоумышленник стрелял в воздух и вынес из здания банка иностранную валюту на сумму более 10 млн рублей. На место сразу выехали сотрудники полиции.

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Преступник, ограбивший банк Home Credit Bank в Екатеринбурге на 10 млн рублей, в ярости угрожал работникам банка расправой и стрелял сквозь двери. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка. Только тогда ему удалось заполучить желанные средства», — сообщил Горелых. В результате нападения никто не пострадал, но злоумышленник мог убить кого-то из посетителей банка, стреляя через дверь. Он угрожал им предметом, напоминающим пистолет-ракетницу. Горелых уточнил, что полиция возбудила уголовное дело, изъяла вещдоки и привлекла кинолога. С помощью служебной овчарки правоохранители определили, в какую сторону сбежал злоумышленник. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, но пока его местонахождение неизвестно. Сообщения об ограблении банка поступили вечером 14 декабря. Злоумышленник стрелял в воздух и вынес из здания банка иностранную валюту на сумму более 10 млн рублей. На место сразу выехали сотрудники полиции.
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