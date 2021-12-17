В Шереметьево загорелась машина с едой для пассажиров

В московском аэропорту «Шереметьево» загорелась машина с едой для пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Ереван. Пока водитель выгружал наборы питания, в салоне произошло короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал.
«Машина наземных служб загорелась в Шереметьево во время обслуживания борта „Аэрофлота“. Пока водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в салоне авто произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, а пассажиры рейса Москва — Ереван получили обед с дымком», — сообщает telegram-канал Shot.
Это не первое происшествие в «Шереметьево» за последние два дня. Сутками ранее самолет Boeing 777 сбил крылом поливальную машину, которая проводила противообледенительную обработку. Происшествие произошло в тот момент, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль опрокинулся на бок. В результате происшествия пострадал водитель машины. В Шереметьево начали служебное расследования для установления причин случившегося, передает телеканал 360. Проверку также начала московская прокуратура.
В московском аэропорту «Шереметьево» загорелась машина с едой для пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Ереван. Пока водитель выгружал наборы питания, в салоне произошло короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал. «Машина наземных служб загорелась в Шереметьево во время обслуживания борта „Аэрофлота“. Пока водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в салоне авто произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, а пассажиры рейса Москва — Ереван получили обед с дымком», — сообщает telegram-канал Shot. Это не первое происшествие в «Шереметьево» за последние два дня. Сутками ранее самолет Boeing 777 сбил крылом поливальную машину, которая проводила противообледенительную обработку. Происшествие произошло в тот момент, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль опрокинулся на бок. В результате происшествия пострадал водитель машины. В Шереметьево начали служебное расследования для установления причин случившегося, передает телеканал 360. Проверку также начала московская прокуратура.