В Шереметьево загорелась машина с едой для пассажиров

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, аэропорт, аэрофлот, шереметьево, терминал B, взлетное поле, терминал б
В Шереметьево загорелся автомобиль, который доставлял еду на рейс «Аэрофлота» Москва — Ереван Фото:

В московском аэропорту «Шереметьево» загорелась машина с едой для пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Ереван. Пока водитель выгружал наборы питания, в салоне произошло короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал.

«Машина наземных служб загорелась в Шереметьево во время обслуживания борта „Аэрофлота“. Пока водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в салоне авто произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, а пассажиры рейса Москва — Ереван получили обед с дымком», — сообщает telegram-канал Shot.

Это не первое происшествие в «Шереметьево» за последние два дня. Сутками ранее самолет Boeing 777 сбил крылом поливальную машину, которая проводила противообледенительную обработку. Происшествие произошло в тот момент, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль опрокинулся на бок. В результате происшествия пострадал водитель машины. В Шереметьево начали служебное расследования для установления причин случившегося, передает телеканал 360. Проверку также начала московская прокуратура.

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В московском аэропорту «Шереметьево» загорелась машина с едой для пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Ереван. Пока водитель выгружал наборы питания, в салоне произошло короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал. «Машина наземных служб загорелась в Шереметьево во время обслуживания борта „Аэрофлота“. Пока водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в салоне авто произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, а пассажиры рейса Москва — Ереван получили обед с дымком», — сообщает telegram-канал Shot. Это не первое происшествие в «Шереметьево» за последние два дня. Сутками ранее самолет Boeing 777 сбил крылом поливальную машину, которая проводила противообледенительную обработку. Происшествие произошло в тот момент, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль опрокинулся на бок. В результате происшествия пострадал водитель машины. В Шереметьево начали служебное расследования для установления причин случившегося, передает телеканал 360. Проверку также начала московская прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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