В Шереметьево загорелась машина с едой для пассажиров

17 декабря 2021 в 14:29 Размер текста - 17 +

В Шереметьево загорелся автомобиль, который доставлял еду на рейс «Аэрофлота» Москва — Ереван Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту «Шереметьево» загорелась машина с едой для пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Ереван. Пока водитель выгружал наборы питания, в салоне произошло короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал. «Машина наземных служб загорелась в Шереметьево во время обслуживания борта „Аэрофлота“. Пока водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в салоне авто произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, а пассажиры рейса Москва — Ереван получили обед с дымком», — сообщает telegram-канал Shot. Это не первое происшествие в «Шереметьево» за последние два дня. Сутками ранее самолет Boeing 777 сбил крылом поливальную машину, которая проводила противообледенительную обработку. Происшествие произошло в тот момент, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль опрокинулся на бок. В результате происшествия пострадал водитель машины. В Шереметьево начали служебное расследования для установления причин случившегося, передает телеканал 360. Проверку также начала московская прокуратура. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В московском аэропорту «Шереметьево» загорелась машина с едой для пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Ереван. Пока водитель выгружал наборы питания, в салоне произошло короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал. «Машина наземных служб загорелась в Шереметьево во время обслуживания борта „Аэрофлота“. Пока водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в салоне авто произошло короткое замыкание. Никто не пострадал, а пассажиры рейса Москва — Ереван получили обед с дымком», — сообщает telegram-канал Shot. Это не первое происшествие в «Шереметьево» за последние два дня. Сутками ранее самолет Boeing 777 сбил крылом поливальную машину, которая проводила противообледенительную обработку. Происшествие произошло в тот момент, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль опрокинулся на бок. В результате происшествия пострадал водитель машины. В Шереметьево начали служебное расследования для установления причин случившегося, передает телеканал 360. Проверку также начала московская прокуратура.