Крымчанину вынесли суровый приговор за госизмену

Крымчанина посадили на 17 лет за госизмену и связи с разведкой Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил мужчину в колонию на 17 лет
Суд отправил мужчину в колонию на 17 лет Фото:

Верховный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего жителя Черноморского района по делу о государственной измене. Мужчину лишили свободы на 17 лет.

Следствие выяснило, что житель региона был противником СВО и вступил в контакт с представителем разведки Украины. «Мужчина осуществил сбор сведений о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре. Полученные сведения, а также фотоматериалы карт с отметками и сопровождающие их голосовые сообщения он передавал своему куратору через мессенджер.

Переданная информация была достоверной и могла быть использована для нанесения ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, дополнительным ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, а также штрафом в размере 200 тысяч рублей.

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Верховный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего жителя Черноморского района по делу о государственной измене. Мужчину лишили свободы на 17 лет. Следствие выяснило, что житель региона был противником СВО и вступил в контакт с представителем разведки Украины. «Мужчина осуществил сбор сведений о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре. Полученные сведения, а также фотоматериалы карт с отметками и сопровождающие их голосовые сообщения он передавал своему куратору через мессенджер. Переданная информация была достоверной и могла быть использована для нанесения ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, дополнительным ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, а также штрафом в размере 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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