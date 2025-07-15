Крымчанину вынесли суровый приговор за госизмену

Верховный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего жителя Черноморского района по делу о государственной измене. Мужчину лишили свободы на 17 лет.
Следствие выяснило, что житель региона был противником СВО и вступил в контакт с представителем разведки Украины. «Мужчина осуществил сбор сведений о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре. Полученные сведения, а также фотоматериалы карт с отметками и сопровождающие их голосовые сообщения он передавал своему куратору через мессенджер.
Переданная информация была достоверной и могла быть использована для нанесения ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, дополнительным ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, а также штрафом в размере 200 тысяч рублей.
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