Минюст расширил список иноагентов

Минюст РФ расширил реестр организаций, выполняющих функции иноагента. Сегодня в список были включены Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк».
«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ „Лилит“», — говорится на сайте Минюста. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.
Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».
Минюст РФ расширил реестр организаций, выполняющих функции иноагента. Сегодня в список были включены Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк». «В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ „Лилит“», — говорится на сайте Минюста. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия. Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».