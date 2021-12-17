17 декабря 2021

Минюст расширил список иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Минюст добавил в список еще двух иноагентов Фото:

Минюст РФ расширил реестр организаций, выполняющих функции иноагента. Сегодня в список были включены Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк».

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ „Лилит“», — говорится на сайте Минюста. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».

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Минюст РФ расширил реестр организаций, выполняющих функции иноагента. Сегодня в список были включены Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк». «В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ „Лилит“», — говорится на сайте Минюста. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение «Маяк», которое оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия. Ранее в декабре в реестр включили четверых журналистов издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом). Также Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Кроме того, в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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