Российский сенатор допустил чипизацию при вакцинации

Владимир Круглый заявил, что вживление микрочипов должно быть добровольным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Установка микрочипов с информацией о вакцинации от коронавируса допустима, если решение граждан о вживлении будет добровольным. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип. Я не думаю, что это будет массовым явлением. Если это технически возможно, почему бы и нет», — ответил Круглый на информацию РИА «Новости» о том, что более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы.

Ранее Круглый заявил, что QR-коды в России нужно выдавать в индивидуальном порядке, по запросам граждан с высоким уровнем антител. По его словам, право выдавать QR-коды нужно оставить за главными санитарными врачами регионов.