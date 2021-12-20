Российский сенатор допустил чипизацию при вакцинации

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Владимир Круглый заявил, что вживление микрочипов должно быть добровольным Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Установка микрочипов с информацией о вакцинации от коронавируса допустима, если решение граждан о вживлении будет добровольным. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип. Я не думаю, что это будет массовым явлением. Если это технически возможно, почему бы и нет», — ответил Круглый на информацию РИА «Новости» о том, что более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы.

Ранее Круглый заявил, что QR-коды в России нужно выдавать в индивидуальном порядке, по запросам граждан с высоким уровнем антител. По его словам, право выдавать QR-коды нужно оставить за главными санитарными врачами регионов.

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Установка микрочипов с информацией о вакцинации от коронавируса допустима, если решение граждан о вживлении будет добровольным. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. «Это должно быть абсолютно добровольным решением, если кто-то захочет для удобства установить микрочип. Я не думаю, что это будет массовым явлением. Если это технически возможно, почему бы и нет», — ответил Круглый на информацию РИА «Новости» о том, что более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы. Ранее Круглый заявил, что QR-коды в России нужно выдавать в индивидуальном порядке, по запросам граждан с высоким уровнем антител. По его словам, право выдавать QR-коды нужно оставить за главными санитарными врачами регионов.
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