В ФСБ раскрыли, какие злодеяния совершает Киев через WhatsApp* и Telegram

Украинские спецслужбы используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вербовки российских граждан с целью совершения диверсий и терактов на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с помощью интерфейса российских граждан в диверсионно-террористической деятельности», — передает ТАСС заявление ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что представители спецслужб используют доверительные отношения и под разными предлогами склоняют россиян к участию в преступлениях террористического характера.
Ранее российские силовые структуры уже сообщали о пресечении деятельности диверсионно-разведывательной группы, состоящей из сотрудников Службы специальных операций Украины, в Брянской области. Тогда отмечалось, что подготовка и координация подобных групп осуществлялись при поддержке западных спецслужб, а контроль и обучение диверсантов проводились как на территории Украины, так и в ряде европейских стран.
* Meta признана Минюстом экстремистской организацией.
