В ФСБ раскрыли, какие злодеяния совершает Киев через WhatsApp* и Telegram

Украинские спецслужбы вербуют россиян через WhatsApp* и Telegram для диверсий
Спецслужбы Украины пользуются доверчивостью граждан, принуждая их к диверсиям и терактам
Спецслужбы Украины пользуются доверчивостью граждан, принуждая их к диверсиям и терактам

Украинские спецслужбы используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вербовки российских граждан с целью совершения диверсий и терактов на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с помощью интерфейса российских граждан в диверсионно-террористической деятельности», — передает ТАСС заявление ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что представители спецслужб используют доверительные отношения и под разными предлогами склоняют россиян к участию в преступлениях террористического характера.

Ранее российские силовые структуры уже сообщали о пресечении деятельности диверсионно-разведывательной группы, состоящей из сотрудников Службы специальных операций Украины, в Брянской области. Тогда отмечалось, что подготовка и координация подобных групп осуществлялись при поддержке западных спецслужб, а контроль и обучение диверсантов проводились как на территории Украины, так и в ряде европейских стран.

* Meta признана Минюстом экстремистской организацией.

