Поляк сбежал из ВСУ, чтобы помогать России

Польский наемник перешел в батальон Максима Кривоноса для борьбы с ВСУ
Польский наемник перешел в батальон Максима Кривоноса для борьбы с ВСУ
Польский наемник перешел на сторону России и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил боец батальона Кривоноса с позывным «Лютик».

«Так сложилось, что он [польский наемник] попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и уже рвется в бой <...> он разделяет наши взгляды, нашу идеологию нашего батальона, так как он, так как и мы, был обманут», — рассказал РИА Новости «Лютик». По его словам, сейчас наемник проходит боевую подготовку и занимается гуманитарными миссиями в прифронтовых городах.

Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые объявили о формировании собственного движения. Подразделение ведет военные действия против украинских властей и позиционирует себя как освободительное. 

Российские военные активно продолжают уничтожать иностранных наемников. 16 августа ударом «Искандер-М» был уничтожен крупный пункт дислокации в Черниговской области.

