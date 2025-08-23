Польский наемник перешел на сторону России и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил боец батальона Кривоноса с позывным «Лютик».
«Так сложилось, что он [польский наемник] попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и уже рвется в бой <...> он разделяет наши взгляды, нашу идеологию нашего батальона, так как он, так как и мы, был обманут», — рассказал РИА Новости «Лютик». По его словам, сейчас наемник проходит боевую подготовку и занимается гуманитарными миссиями в прифронтовых городах.
Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые объявили о формировании собственного движения. Подразделение ведет военные действия против украинских властей и позиционирует себя как освободительное.
Российские военные активно продолжают уничтожать иностранных наемников. 16 августа ударом «Искандер-М» был уничтожен крупный пункт дислокации в Черниговской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.