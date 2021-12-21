21 декабря 2021
20 декабря 2021

Скончался профессор Пермского политеха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Церемония прощания с Анатолием Молодчиком пройдет 23 декабря Фото:

После тяжелой болезни в Перми ушел из жизни профессор ПНИПУ Анатолий Молодчик. В вузе он возглавлял кафедру менеджмента и маркетинга, а также Институт повышения квалификации-РМЦПК.

«21.12.2021 после тяжелой и продолжительной болезни скончался Молодчик Анатолий Викторович, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, директор ГАУ ДПО „Институт повышения квалификации-РМЦПК“. Анатолий Викторович создал нашу кафедру и руководил ею больше четверти века», — говорится в сообщении на сайте кафедры менеджмента университета.

Коллектив кафедры выражает свои соболезнования родным и близким ученого. Церемония прощания состоится 23 декабря в 13:00 по адресу 25 Октября, 105.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После тяжелой болезни в Перми ушел из жизни профессор ПНИПУ Анатолий Молодчик. В вузе он возглавлял кафедру менеджмента и маркетинга, а также Институт повышения квалификации-РМЦПК. «21.12.2021 после тяжелой и продолжительной болезни скончался Молодчик Анатолий Викторович, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, директор ГАУ ДПО „Институт повышения квалификации-РМЦПК“. Анатолий Викторович создал нашу кафедру и руководил ею больше четверти века», — говорится в сообщении на сайте кафедры менеджмента университета. Коллектив кафедры выражает свои соболезнования родным и близким ученого. Церемония прощания состоится 23 декабря в 13:00 по адресу 25 Октября, 105.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...