Скончался профессор Пермского политеха

Церемония прощания с Анатолием Молодчиком пройдет 23 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После тяжелой болезни в Перми ушел из жизни профессор ПНИПУ Анатолий Молодчик. В вузе он возглавлял кафедру менеджмента и маркетинга, а также Институт повышения квалификации-РМЦПК.

«21.12.2021 после тяжелой и продолжительной болезни скончался Молодчик Анатолий Викторович, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, директор ГАУ ДПО „Институт повышения квалификации-РМЦПК“. Анатолий Викторович создал нашу кафедру и руководил ею больше четверти века», — говорится в сообщении на сайте кафедры менеджмента университета.

Коллектив кафедры выражает свои соболезнования родным и близким ученого. Церемония прощания состоится 23 декабря в 13:00 по адресу 25 Октября, 105.