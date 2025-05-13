Средняя пенсия в Пермском крае составила 24,3 тысячи рублей

Средний размер пенсии в Пермском крае достиг 24,3 тысяч рублей. В настоящее время в регионе насчитывается около 122,5 тысяч пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
«Кроме того, с 1 апреля в регионе была проведена индексация государственных пенсий, включая социальные, на 14,75%. В Пермском крае средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 2,1 тысячи рублей и достиг 16,5 тысяч рублей. Дополнительные выплаты получили 70,2 тысяч пенсионеров, из которых 67,2 тысяч являются получателями социальных пенсий», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России (СФР).
Как ранее сообщали РИА Новости со ссылкой на данные СФР, размер средней пенсии в целом по России на начало 2025 года составил 23,2 тысячи рублей. URA.RU также сообщало о том, что пермяки хотят получать пенсию в 47,7 тысячи рублей. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
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