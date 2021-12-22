Челябинские ученые изучают эффективность лекарств от COVID

О пользе препаратов против коронавируса станет известно через полгода (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮурГУ) начали проводить исследования по эффективности лекарств от коронавируса. Об этом руководитель ЮУрГУ Александр Шестаков заявил на встрече с редакторами СМИ.

«В ЮУрГУ есть лаборатория, которая сегодня занимается моделированием воздействия лекарств на коронавирус. Что касается конкретики, то пока рано официально утверждать, какие лекарства хороши или плохи при лечении COVID. Мы находимся в начале пути», — заявил Шестаков.

По словам ректора, результаты воздействия лекарств на COVID станут известны к лету. Чтобы их можно было озвучить, прежде они должны быть опубликованы в лицензированном журнале, в котором специалисты смогут подтвердить свои исследования.

Ранее Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID. Новое лекарство для лечения коронавирусной инфекции назвали «МИР 19». Это ингаляционный препарат, который блокирует размножение коронавируса.