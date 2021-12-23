Завстоловой в челябинской школе похитила деньги на питание детей

В местной школе села Фершампенуаз (Челябинская область) заведующая столовой похитила деньги, которые сдавали родители на питание детей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе Нагайбакского районного суда.
«Заведующая столовой получала от классных руководителей школы денежные средства на питание обучающихся. Используя свое служебное положение, присвоила часть полученных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В суде добавили, что заведующая своими действиями причинила материальный ущерб Фершампенуазской школе. Общая сумма ущерба составила более 1 млн 300 тысяч рублей. Свою вину в суде она не признала.
Решением суда заведующую столовой осудили на три года условно. Она также лишена права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу. Игошева может его обжаловать.
В местной школе села Фершампенуаз (Челябинская область) заведующая столовой похитила деньги, которые сдавали родители на питание детей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе Нагайбакского районного суда. «Заведующая столовой получала от классных руководителей школы денежные средства на питание обучающихся. Используя свое служебное положение, присвоила часть полученных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что заведующая своими действиями причинила материальный ущерб Фершампенуазской школе. Общая сумма ущерба составила более 1 млн 300 тысяч рублей. Свою вину в суде она не признала. Решением суда заведующую столовой осудили на три года условно. Она также лишена права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу. Игошева может его обжаловать.