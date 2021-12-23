23 декабря 2021

Завстоловой в челябинской школе похитила деньги на питание детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующая похитила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей Фото:

В местной школе села Фершампенуаз (Челябинская область) заведующая столовой похитила деньги, которые сдавали родители на питание детей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе Нагайбакского районного суда.

«Заведующая столовой получала от классных руководителей школы денежные средства на питание обучающихся. Используя свое служебное положение, присвоила часть полученных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что заведующая своими действиями причинила материальный ущерб Фершампенуазской школе. Общая сумма ущерба составила более 1 млн 300 тысяч рублей. Свою вину в суде она не признала.

Решением суда заведующую столовой осудили на три года условно. Она также лишена права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу. Игошева может его обжаловать.

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В местной школе села Фершампенуаз (Челябинская область) заведующая столовой похитила деньги, которые сдавали родители на питание детей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе Нагайбакского районного суда. «Заведующая столовой получала от классных руководителей школы денежные средства на питание обучающихся. Используя свое служебное положение, присвоила часть полученных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что заведующая своими действиями причинила материальный ущерб Фершампенуазской школе. Общая сумма ущерба составила более 1 млн 300 тысяч рублей. Свою вину в суде она не признала. Решением суда заведующую столовой осудили на три года условно. Она также лишена права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу. Игошева может его обжаловать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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