Мэрия: каникулы в школах Екатеринбурга начнутся в разное время

Решение властей о досрочных каникулах связано с непростой эпидситуацией в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каникулы в школах Екатеринбурга, которые работают в режиме пятидневной учебной недели, начнутся 25 декабря, а в школах с шестидневной неделей — 27 декабря, разъяснили в городском департаменте образования в своем telegram-канале. Детские сады при этом будут работать по обычному графику.

«Департамент образования <…> рекомендовал: продолжить работу дошкольных образовательных организаций в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Организовать деятельность организаций, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками. Предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х—11-х классов: с 25 декабря — для школ, работающих в режиме пятидневной учебной недели; с 27 декабря — для школ, работающих в режиме шестидневной учебной недели», — говорится в сообщении властей.

О том, что свердловские школьники уйдут на каникулы на неделю раньше, руководство региона объявило 21 декабря. Но замгубернатора Павел Креков называл только одну дату — 25 декабря.

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