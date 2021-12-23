23 декабря 2021

Мэрия: каникулы в школах Екатеринбурга начнутся в разное время

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ЕГЭ по информатике. Екатеринбург, школьная доска, класс, экзамен, школа, итоговая работа
Решение властей о досрочных каникулах связано с непростой эпидситуацией в регионе Фото:

Каникулы в школах Екатеринбурга, которые работают в режиме пятидневной учебной недели, начнутся 25 декабря, а в школах с шестидневной неделей — 27 декабря, разъяснили в городском департаменте образования в своем telegram-канале. Детские сады при этом будут работать по обычному графику.

«Департамент образования <…> рекомендовал: продолжить работу дошкольных образовательных организаций в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Организовать деятельность организаций, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками. Предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х—11-х классов: с 25 декабря — для школ, работающих в режиме пятидневной учебной недели; с 27 декабря — для школ, работающих в режиме шестидневной учебной недели», — говорится в сообщении властей.

О том, что свердловские школьники уйдут на каникулы на неделю раньше, руководство региона объявило 21 декабря. Но замгубернатора Павел Креков называл только одну дату — 25 декабря.

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Каникулы в школах Екатеринбурга, которые работают в режиме пятидневной учебной недели, начнутся 25 декабря, а в школах с шестидневной неделей — 27 декабря, разъяснили в городском департаменте образования в своем telegram-канале. Детские сады при этом будут работать по обычному графику. «Департамент образования <…> рекомендовал: продолжить работу дошкольных образовательных организаций в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Организовать деятельность организаций, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками. Предусмотреть перенос начала каникулярного периода для обучающихся 1-х—11-х классов: с 25 декабря — для школ, работающих в режиме пятидневной учебной недели; с 27 декабря — для школ, работающих в режиме шестидневной учебной недели», — говорится в сообщении властей. О том, что свердловские школьники уйдут на каникулы на неделю раньше, руководство региона объявило 21 декабря. Но замгубернатора Павел Креков называл только одну дату — 25 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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