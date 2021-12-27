Историку Дмитриеву, обвиненному в педофилии, добавили срок

27 декабря 2021 в 14:08 Размер текста - 17 +

Общий срок Юрия Дмитриева составляет 15 лет строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвиняют в педофилии, увеличили срок заключения еще на два года. Теперь общий срок историка составляет 15 лет строгого режима. «Петрозаводский городской суд назначил 15 лет строгого режима историку Дмитриеву. Его признали виновным по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия», — передает РИА «Новости» слова адвоката Дмитриева. Ранее Дмитриеву увеличили срок с 3 до 13 лет строгого режима. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Он обвинялся в развратных действиях и изготовлении порно с участием приемной дочери, однако был оправдан. Его признали виновным в хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне 2018 против него возбудили новое дело за насилие над приемной дочерью. Дмитриев свою вину отрицает. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвиняют в педофилии, увеличили срок заключения еще на два года. Теперь общий срок историка составляет 15 лет строгого режима. «Петрозаводский городской суд назначил 15 лет строгого режима историку Дмитриеву. Его признали виновным по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия», — передает РИА «Новости» слова адвоката Дмитриева. Ранее Дмитриеву увеличили срок с 3 до 13 лет строгого режима. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Он обвинялся в развратных действиях и изготовлении порно с участием приемной дочери, однако был оправдан. Его признали виновным в хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне 2018 против него возбудили новое дело за насилие над приемной дочерью. Дмитриев свою вину отрицает.