Историку Дмитриеву увеличили срок с 3 до 13 лет за педофилию

Юрий Дмитриев обвинялся в насилии несовершеннолетней и хранении оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев проведет в тюрьме не 3,5 года, а 13 лет. Решение принял Верховный суд Карелии, изменив вынесенный ранее приговор Петрозаводского горсуда.

Ранее Дмитриев был оправдан по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. При этом суд вынес обвинительный приговор по статье о сексуальном насилии над ребенком и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.

«Оправдательный приговор был отменен, а по обвинительному приговору увеличили наказание с 3,5 года до 13 лет лишения свободы », — заявил ТАСС адвокат Дмитриева по назначению Артем Черкасов. При этом адвокат Дмитриева по назначению Виктор Ануфриев не принимал участия в заседании.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Он обвинялся в развратных действиях и изготовлении порно с участием приемной дочери, однако был оправдан. Его признали виновным в хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне 2018 против него возбудили новое дело за насилие над приемной дочерью. Следствие считало, что он с 2008 по 2015 год фотографировал девочку 2005 года рождения для изготовления порно, а с 2012 по 2016 насиловал ее. Также следователи уверяли, что он незаконно хранил дома часть ружья. Дмитриев вину не признавал.