В Apple готовят революцию, из-за которой забудут iPhone

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В следующем году Apple представит гарнитуру дополненной реальности Фото:

К концу 2022 года Apple может представить гарнитуру дополненной реальности. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук. По его словам, она призвана заменить iPhone в ближайшие десять лет.

«Гарнитура будет работать на собственном чипе Apple и будет сопоставима по мощности с MacBook. Гаджет будет стоить от 300 $ до 900. $ Годом позже могут выйти на рынок AR-очки, которые внешне не будут отличаться от обычных солнцезащитных и будут гораздо компактнее AR-гарнитуры», — передает РБК информацию компании.

Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max в российских магазинах подешевел на 7%. Об этом рассказало издание Hi-Tech Mail.ru. Также ритейлеры сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.

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К концу 2022 года Apple может представить гарнитуру дополненной реальности. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук. По его словам, она призвана заменить iPhone в ближайшие десять лет. «Гарнитура будет работать на собственном чипе Apple и будет сопоставима по мощности с MacBook. Гаджет будет стоить от 300 $ до 900. $ Годом позже могут выйти на рынок AR-очки, которые внешне не будут отличаться от обычных солнцезащитных и будут гораздо компактнее AR-гарнитуры», — передает РБК информацию компании. Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max в российских магазинах подешевел на 7%. Об этом рассказало издание Hi-Tech Mail.ru. Также ритейлеры сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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