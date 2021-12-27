В Apple готовят революцию, из-за которой забудут iPhone

27 декабря 2021 в 16:22 Размер текста - 17 +

В следующем году Apple представит гарнитуру дополненной реальности Фото: Размик Закарян © URA.RU К концу 2022 года Apple может представить гарнитуру дополненной реальности. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук. По его словам, она призвана заменить iPhone в ближайшие десять лет. «Гарнитура будет работать на собственном чипе Apple и будет сопоставима по мощности с MacBook. Гаджет будет стоить от 300 $ до 900. $ Годом позже могут выйти на рынок AR-очки, которые внешне не будут отличаться от обычных солнцезащитных и будут гораздо компактнее AR-гарнитуры», — передает РБК информацию компании. Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max в российских магазинах подешевел на 7%. Об этом рассказало издание Hi-Tech Mail.ru. Также ритейлеры сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К концу 2022 года Apple может представить гарнитуру дополненной реальности. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук. По его словам, она призвана заменить iPhone в ближайшие десять лет. «Гарнитура будет работать на собственном чипе Apple и будет сопоставима по мощности с MacBook. Гаджет будет стоить от 300 $ до 900. $ Годом позже могут выйти на рынок AR-очки, которые внешне не будут отличаться от обычных солнцезащитных и будут гораздо компактнее AR-гарнитуры», — передает РБК информацию компании. Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max в российских магазинах подешевел на 7%. Об этом рассказало издание Hi-Tech Mail.ru. Также ритейлеры сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.