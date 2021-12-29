Свердловские VIP рассказали о любимых блюдах на Новый год. «Жареный гусь и самогон»

30 декабря 2021 в 15:47 Размер текста - 17 +

Свердловские чиновники предпочитают встречать Новый год дома с родными Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Первые лица Свердловской области будут встречать Новый год дома в кругу семьи с традиционными напитками и блюдами на столах. О праздничных планах URA.RU рассказали сенатор Эдуард Россель, заместители губернатора Дмитрий Ионин, Азат Салихов, и. о. министра госимущества Сергей Зырянов и спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель признался, что будет встречать 2022 год вдвоем с женой у себя в доме в Малом Истоке. «Это наша традиция, всегда вдвоем празднуем, никаких гостей, а первого числа спим до упора. Жена подготовилась капитально: купила помидорки свежие, огурцы, язык уже сварила, салат сделает, грибочки откроем свои, маслята, которые я собираю. Шампанское нам нельзя, будет сухое вино — шабли», — рассказал Россель. Сенатор добавил, что внук уже подарил им небольшую красивую елочку. Сам экс-глава региона готовит для супруги в подарок духи. «Может, и жена что-то подарит, не могу предположить, до чего она додумается», — рассмеялся Россель и пожелал свердловчанам крепкого здоровья. Многие VIP, как и большинство россиян, любят салат «Оливье» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новый заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин тоже заявил, что новогоднюю ночь проведет дома в кругу близких. «Всегда отмечал Новый год в Екатеринбурге, тяжелый я на подъем. Мне принципиально, чтобы со мной были моя мама и мои дети. Повар из меня повар никудышный, поэтому то, что близкие приготовят — то и буду есть. Выпью самогона, найдем, где достать (смеется). Я в плане подарков не привередливый, сам не жду, а детям и маме Дед Мороз принесет», — поделился Ионин. Замгубернатора выразил надежду, что история с коронавирусом останется в уходящем году, и пожелал землякам поскорее вернуться к полноценной жизни. Другой замгубернатора — Азат Салихов — заявил URA.RU, что тоже все новогодние праздники проведет в Екатеринбурге. «В один из дней я дежурю, а в сам Новый год буду дома, в кругу семьи: мама приехала и брат. Из напитков предпочитаю белое бургундское вино, а блюда готовить будем сами — „Оливье“ и гуся, он уже в печи», — сообщил Салихов. Он добавил, что в их семье традиционно делают друг другу подарки и этот год не станет исключением. В честь праздника чиновники откроют шампанское Фото: Анна Майорова © URA.RU И.о. министра госимущества Сергей Зырянов встретит Новый год на даче под Березовским в кругу родных. «Традиция у нас такая, недостаток общения с домашними надо как-то компенсировать, собрать близких, может быть, друзья ко мне приедут. Вопросы новогоднего стола решает супруга, поэтому что сделают — то я с большим удовольствием и буду кушать», — сказал чиновник и признался, что по поводу праздника намерен открыть шампанское, хоть и является непьющим. «Подарков (вздыхает) я давно уже не жду, да и не думаю, что есть смысл напрягать кого-то. Подарят — спасибо, не подарят — я никогда не обижаюсь. А сам я, конечно, подарки сделаю», — добавил Зырянов. Свердловчанам он пожелал здоровья и улучшения благосостояния. Все свердловчане, в том числе и первые лица области, готовят родным подарки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина тоже готовится отмечать наступающий год дома в кругу родных. «Конечно, готовим подарки, чтобы порадовать родных, надеюсь и меня поздравят (смеется). У меня в семье любят селедку под шубой, оливье, другие салаты, буду предлагать соленья, приготовленные собственными руками, ну и мясное или рыбное блюдо», — рассказала Бабушкина. Спикер призналась, что из алкогольных напитков предпочтение отдает отечественным, поэтому под бой курантов будет открыто шампанское «Абрау Дюрсо». «Желаю, чтобы все наши свердловчане, подводя итоги, признали, что они достойно прожили этот год и что многое исполнилось в уходящем году. А в новом году чтобы все мечты исполнились», — пожелала чиновница. Опрошенные URA.RU городские политики — депутаты, вице-мэры и другие чиновники администрации — на условиях анонимности поделились, что встретят Новый год также на Среднем Урале. Но есть исключения: один из народных избранников отметил, что, возможно, на пару дней съездит в Москву, а другой — в Санкт-Петербург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первые лица Свердловской области будут встречать Новый год дома в кругу семьи с традиционными напитками и блюдами на столах. О праздничных планах URA.RU рассказали сенатор Эдуард Россель, заместители губернатора Дмитрий Ионин, Азат Салихов, и. о. министра госимущества Сергей Зырянов и спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель признался, что будет встречать 2022 год вдвоем с женой у себя в доме в Малом Истоке. «Это наша традиция, всегда вдвоем празднуем, никаких гостей, а первого числа спим до упора. Жена подготовилась капитально: купила помидорки свежие, огурцы, язык уже сварила, салат сделает, грибочки откроем свои, маслята, которые я собираю. Шампанское нам нельзя, будет сухое вино — шабли», — рассказал Россель. Сенатор добавил, что внук уже подарил им небольшую красивую елочку. Сам экс-глава региона готовит для супруги в подарок духи. «Может, и жена что-то подарит, не могу предположить, до чего она додумается», — рассмеялся Россель и пожелал свердловчанам крепкого здоровья. Новый заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин тоже заявил, что новогоднюю ночь проведет дома в кругу близких. «Всегда отмечал Новый год в Екатеринбурге, тяжелый я на подъем. Мне принципиально, чтобы со мной были моя мама и мои дети. Повар из меня повар никудышный, поэтому то, что близкие приготовят — то и буду есть. Выпью самогона, найдем, где достать (смеется). Я в плане подарков не привередливый, сам не жду, а детям и маме Дед Мороз принесет», — поделился Ионин. Замгубернатора выразил надежду, что история с коронавирусом останется в уходящем году, и пожелал землякам поскорее вернуться к полноценной жизни. Другой замгубернатора — Азат Салихов — заявил URA.RU, что тоже все новогодние праздники проведет в Екатеринбурге. «В один из дней я дежурю, а в сам Новый год буду дома, в кругу семьи: мама приехала и брат. Из напитков предпочитаю белое бургундское вино, а блюда готовить будем сами — „Оливье“ и гуся, он уже в печи», — сообщил Салихов. Он добавил, что в их семье традиционно делают друг другу подарки и этот год не станет исключением. И.о. министра госимущества Сергей Зырянов встретит Новый год на даче под Березовским в кругу родных. «Традиция у нас такая, недостаток общения с домашними надо как-то компенсировать, собрать близких, может быть, друзья ко мне приедут. Вопросы новогоднего стола решает супруга, поэтому что сделают — то я с большим удовольствием и буду кушать», — сказал чиновник и признался, что по поводу праздника намерен открыть шампанское, хоть и является непьющим. «Подарков (вздыхает) я давно уже не жду, да и не думаю, что есть смысл напрягать кого-то. Подарят — спасибо, не подарят — я никогда не обижаюсь. А сам я, конечно, подарки сделаю», — добавил Зырянов. Свердловчанам он пожелал здоровья и улучшения благосостояния. Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина тоже готовится отмечать наступающий год дома в кругу родных. «Конечно, готовим подарки, чтобы порадовать родных, надеюсь и меня поздравят (смеется). У меня в семье любят селедку под шубой, оливье, другие салаты, буду предлагать соленья, приготовленные собственными руками, ну и мясное или рыбное блюдо», — рассказала Бабушкина. Спикер призналась, что из алкогольных напитков предпочтение отдает отечественным, поэтому под бой курантов будет открыто шампанское «Абрау Дюрсо». «Желаю, чтобы все наши свердловчане, подводя итоги, признали, что они достойно прожили этот год и что многое исполнилось в уходящем году. А в новом году чтобы все мечты исполнились», — пожелала чиновница. Опрошенные URA.RU городские политики — депутаты, вице-мэры и другие чиновники администрации — на условиях анонимности поделились, что встретят Новый год также на Среднем Урале. Но есть исключения: один из народных избранников отметил, что, возможно, на пару дней съездит в Москву, а другой — в Санкт-Петербург.