Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году.
Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики.
Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году.
Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году. Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году.