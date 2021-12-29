Свердловчанин утопил женщину и задушил ее дочерей. Преступление раскрыли спустя 25 лет

30 декабря 2021 в 19:21 Размер текста - 17 +

Приговор Альберту Ханову вынесли через 25 лет после преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году. Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году. Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году.