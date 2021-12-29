29 декабря 2021

Свердловчанин утопил женщину и задушил ее дочерей. Преступление раскрыли спустя 25 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд
Приговор Альберту Ханову вынесли через 25 лет после преступления Фото:

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году.

Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики.

Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году.

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Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году. Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики. Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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