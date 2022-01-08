В Алматы возобновились бои с перестрелками

08 января 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Президент Казахстана ранее заявлял, что порядок в городах восстановлен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате возобновились вооруженные столкновения. Об этом сообщил корреспондент telegram-канала Shot. «Только что в Алма-Ате снова начался бой, слышны автоматные очереди. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий», — указано в сообщении telegram-канала Shot. Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в городе был восстановлен порядок, напоминает RT. 2 января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате возобновились вооруженные столкновения. Об этом сообщил корреспондент telegram-канала Shot. «Только что в Алма-Ате снова начался бой, слышны автоматные очереди. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий», — указано в сообщении telegram-канала Shot. Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в городе был восстановлен порядок, напоминает RT. 2 января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев.