В Алматы возобновились бои с перестрелками

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, погром, казахстан, резиденция президента, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алмаата, алмата, сгоревшие автомобили
Президент Казахстана ранее заявлял, что порядок в городах восстановлен Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате возобновились вооруженные столкновения. Об этом сообщил корреспондент telegram-канала Shot.

«Только что в Алма-Ате снова начался бой, слышны автоматные очереди. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий», — указано в сообщении telegram-канала Shot. Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в городе был восстановлен порядок, напоминает RT.

2 января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев.

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В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате возобновились вооруженные столкновения. Об этом сообщил корреспондент telegram-канала Shot. «Только что в Алма-Ате снова начался бой, слышны автоматные очереди. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий», — указано в сообщении telegram-канала Shot. Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в городе был восстановлен порядок, напоминает RT. 2 января в Казахстане начались массовые беспорядки из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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