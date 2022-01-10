В крупных городах ХМАО подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в Сургуте и Нижневартовске составила 28 рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Сургуте подорожал проезд в общественном транспорте. Информацию об этом сообщили в городской мэрии.

«Повысили стоимость проезда перевозчики, которые субсидируются из городского бюджета. Подорожал проезд на нескольких маршрутах, в том числе и на автобусах СПОПАТ», — передает Ugra.news.

Сообщается, что перевозчики подняли цены на проезд в автобусах №45, №47 и №19. В администрации уточнили, что повышение цены билета обусловлено постановлением правительства ХМАО, которое издано в конце минувшего года. Стоимость проезда в маршрутных такси остается на прежнем уровне — от 30 до 50 рублей. На один рубль с нового года увеличилась цена проезда и в Нижневартовске, об этом на своем официальном сайте сообщает транспортное предприятие «ПАТП-2», при этом проезд по транспортной карте для пассажиров будет обходиться в 27 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в небольшом городе в ЯНАО таксисты резко подняли цены на поездки почти на 50%. О повышении цен пассажирам сообщили водители такси через группу «Подслушано Лабытнанги» в социальной сети «Вконтакте», их пост собрал много негативных отзывов у местных жителей, которые считают, что для небольшого города подобные расценки неприемлемы.

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