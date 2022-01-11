Госдума предложила водителям дистанционно проходить медосмотры

12 января 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Госдума предложила ввести онлайн-медосмотры для водителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Об этом сообщили в комитете по транспорту нижней палаты. Госдума в феврале рассмотрит законопроект «О внесении изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения», в котором предлагается разрешить врачам проведение медосмотров водителей дистанционным способом, пишут «Известия». Авторы проекта считают, что эта технология позволит сократить распространение инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения. Глава комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев рассказал о том, что о телемедицине говорят уже пять лет. Еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов утверждает, что сам проходил тесты на таком оборудовании. По его словам, подобные приборы измеряют давление, фиксируют пары алкоголя в легких, а также измеряют температуру. После чего человеку дается заключение на возможность управления транспортным средством. Члены КПРФ заявили, что не станут поддерживать проект, так как они скептически настроены к подобным нововведениям в медицине. Член фракции Сергей Обухов считает, что дистанционно вдыхать в трубочку бесполезно. Он не понимает, «как можно делать медицинское заключение, не видя человека». Согласно новому приказу Минздрава, с 1 марта текущего года будут действовать новые правила прохождения медосмотра для водителей. При подозрительном поведении будущего водителя врачи смогут отправить его на дополнительную сдачу теста на алкоголь и наркотики. Это касается и будущих водителей, и тех, кто восстанавливает права после нетрезвой езды или отказа от медосвидетельствования. Кроме того, на дополнительные анализы отправят тех, кто имеет клинические признаки наркологических расстройств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Об этом сообщили в комитете по транспорту нижней палаты. Госдума в феврале рассмотрит законопроект «О внесении изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения», в котором предлагается разрешить врачам проведение медосмотров водителей дистанционным способом, пишут «Известия». Авторы проекта считают, что эта технология позволит сократить распространение инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения. Глава комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев рассказал о том, что о телемедицине говорят уже пять лет. Еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов утверждает, что сам проходил тесты на таком оборудовании. По его словам, подобные приборы измеряют давление, фиксируют пары алкоголя в легких, а также измеряют температуру. После чего человеку дается заключение на возможность управления транспортным средством. Члены КПРФ заявили, что не станут поддерживать проект, так как они скептически настроены к подобным нововведениям в медицине. Член фракции Сергей Обухов считает, что дистанционно вдыхать в трубочку бесполезно. Он не понимает, «как можно делать медицинское заключение, не видя человека». Согласно новому приказу Минздрава, с 1 марта текущего года будут действовать новые правила прохождения медосмотра для водителей. При подозрительном поведении будущего водителя врачи смогут отправить его на дополнительную сдачу теста на алкоголь и наркотики. Это касается и будущих водителей, и тех, кто восстанавливает права после нетрезвой езды или отказа от медосвидетельствования. Кроме того, на дополнительные анализы отправят тех, кто имеет клинические признаки наркологических расстройств.