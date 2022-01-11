В Нижневартовске нашли подозреваемого в стрельбе в ночном клубе

Злоумышленник, устроивший стрельбу, задержан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нижневартовская полиция задержала второго участника драки, которая закончилась стрельбой и поножовщиной в лаундж-баре Tuman. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый задержан, он 1993 года рождения. Установлено, что конфликт произошел на почве личной неприязни. У злоумышленника обнаружен травматический пистолет, но у него есть разрешение на ношение. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске конфликт двух молодых людей в увеселительном заведении закончился тем, что одного из них увезли в больницу в тяжелом состоянии.Очевидцы утверждали, что весь пол в лаундж-баре был залит кровью.

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