СМИ: погибшая в Казахстане женщина родом из Свердловской области

Многодетная мать, жестоко убитая мародерами во время протестов в Казахстане, оказалась уроженкой Свердловской области. Она родилась в Тавде.
«26-летняя Мария Ким — из Тавды, работала администратором кофейни в Таразе и погибла от рук бандитов 6 января, когда возвращалась домой. У нее осталось трое детей и муж», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Ранее о гибели Ким сообщило в соцсетях посольство РФ в Казахстане. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование.
В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они уже завершили свою миссию и готовятся покинуть Казахстан.
Многодетная мать, жестоко убитая мародерами во время протестов в Казахстане, оказалась уроженкой Свердловской области. Она родилась в Тавде. «26-летняя Мария Ким — из Тавды, работала администратором кофейни в Таразе и погибла от рук бандитов 6 января, когда возвращалась домой. У нее осталось трое детей и муж», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее о гибели Ким сообщило в соцсетях посольство РФ в Казахстане. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они уже завершили свою миссию и готовятся покинуть Казахстан.