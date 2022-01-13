13 января 2022

СМИ: погибшая в Казахстане женщина родом из Свердловской области

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Траурный мемориал у посольства Республики Казахстан в Москве. Москва, траур, цветы, мемориал, посольство республики казахстан
Свердловчанку мародеры настигли в то время, когда она закрывала кофейню Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Многодетная мать, жестоко убитая мародерами во время протестов в Казахстане, оказалась уроженкой Свердловской области. Она родилась в Тавде.

«26-летняя Мария Ким — из Тавды, работала администратором кофейни в Таразе и погибла от рук бандитов 6 января, когда возвращалась домой. У нее осталось трое детей и муж», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Ранее о гибели Ким сообщило в соцсетях посольство РФ в Казахстане. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование.

В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они уже завершили свою миссию и готовятся покинуть Казахстан.

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Многодетная мать, жестоко убитая мародерами во время протестов в Казахстане, оказалась уроженкой Свердловской области. Она родилась в Тавде. «26-летняя Мария Ким — из Тавды, работала администратором кофейни в Таразе и погибла от рук бандитов 6 января, когда возвращалась домой. У нее осталось трое детей и муж», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее о гибели Ким сообщило в соцсетях посольство РФ в Казахстане. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они уже завершили свою миссию и готовятся покинуть Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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