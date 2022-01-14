Финансист: как изменятся ставки по вкладам в 2022 году

15 января 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Владимир Брагин заявил, что ставки по вкладам будут снижены в случае замедления инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 В России ставки по вкладам и кредитам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка. Об этом заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Это связано с тем, что, так как активные действия ЦБ действительно могут в обозримом будущем привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет снижаться. Хотя, возможно, чуть сильнее, так как, во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные с будущими колебаниями монетарных условий», — объяснил Брагин в разговоре с «Прайм». По его словам, если ситуация с инфляцией в стране стабилизируется, то вероятность снижения ставок — очень высокая. «Это же следует из прогноза ЦБ РФ на следующий год по инфляции. Тем не менее я бы готовился к тому, что до того, как ставка начнет снижаться, ЦБ РФ придется ее еще повысить», — подытожил он. По прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Однако в разговоре с URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в РФ будут доходить до 10% ежегодно. По его словам, без этого невозможен экономический рост. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России ставки по вкладам и кредитам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка. Об этом заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Это связано с тем, что, так как активные действия ЦБ действительно могут в обозримом будущем привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет снижаться. Хотя, возможно, чуть сильнее, так как, во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные с будущими колебаниями монетарных условий», — объяснил Брагин в разговоре с «Прайм». По его словам, если ситуация с инфляцией в стране стабилизируется, то вероятность снижения ставок — очень высокая. «Это же следует из прогноза ЦБ РФ на следующий год по инфляции. Тем не менее я бы готовился к тому, что до того, как ставка начнет снижаться, ЦБ РФ придется ее еще повысить», — подытожил он. По прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Однако в разговоре с URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в РФ будут доходить до 10% ежегодно. По его словам, без этого невозможен экономический рост.