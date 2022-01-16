Под Екатеринбургом развернули лабораторию по выявлению «Омикрона»

В Березовском начинает работу лаборатория по выявлению «Омикрон»-штамма коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лаборатория Роспотребнадзора по выявлению нового штамма коронавируса «Омикрон» открывается в Березовском (Свердловская область). Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов в своем Instagram.

«Для мониторинга за распространением „Омикрона“ на территории России развернуты 11 лабораторий Роспотребнадзора. Одна из них начинает работу в Березовском», — рассказал глава города в своем instagram-аккаунте.

Он допустил, что из-за распространения «Омикрона» может сложиться ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей, что чревато перегрузкой системы здравоохранения и запоздалым оказанием медицинской помощи. «Призываю жителей нашего муниципалитета в прививочные пункты! Верю, что победа над напастью не за горами», — добавил Писцов.

Ранее в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.

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