16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Под Екатеринбургом развернули лабораторию по выявлению «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Березовском начинает работу лаборатория по выявлению «Омикрон»-штамма коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лаборатория Роспотребнадзора по выявлению нового штамма коронавируса «Омикрон» открывается в Березовском (Свердловская область). Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов в своем Instagram.

«Для мониторинга за распространением „Омикрона“ на территории России развернуты 11 лабораторий Роспотребнадзора. Одна из них начинает работу в Березовском», — рассказал глава города в своем instagram-аккаунте.

Он допустил, что из-за распространения «Омикрона» может сложиться ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей, что чревато перегрузкой системы здравоохранения и запоздалым оказанием медицинской помощи. «Призываю жителей нашего муниципалитета в прививочные пункты! Верю, что победа над напастью не за горами», — добавил Писцов.

Ранее в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.

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Лаборатория Роспотребнадзора по выявлению нового штамма коронавируса «Омикрон» открывается в Березовском (Свердловская область). Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов в своем Instagram. «Для мониторинга за распространением „Омикрона“ на территории России развернуты 11 лабораторий Роспотребнадзора. Одна из них начинает работу в Березовском», — рассказал глава города в своем instagram-аккаунте. Он допустил, что из-за распространения «Омикрона» может сложиться ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей, что чревато перегрузкой системы здравоохранения и запоздалым оказанием медицинской помощи. «Призываю жителей нашего муниципалитета в прививочные пункты! Верю, что победа над напастью не за горами», — добавил Писцов. Ранее в Свердловской области выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на грани новых вспышек COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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