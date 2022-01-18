Медведев предупредил о новой угрозе для России из-за рубежа

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что иностранцы обращаются к посредникам Фото:

Теневой криминальный рынок услуг, которыми пользуются приехавшие на заработки в Россию, является угрозой для безопасности страны. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», — отметил он на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции, информацию приводит РИА «Новости».

На мероприятии Медведев подчеркнул, что приток мигрантов в Россию, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, будет расти, пишет RT. По его словам, качество миграционного учета вызывает вопросы.

В конце 2021 года В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию. Власти считают, что из-за этого будет легче находить нарушителей среди мигрантов и снизится риск распространения опасных заболеваний.

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Теневой криминальный рынок услуг, которыми пользуются приехавшие на заработки в Россию, является угрозой для безопасности страны. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», — отметил он на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции, информацию приводит РИА «Новости». На мероприятии Медведев подчеркнул, что приток мигрантов в Россию, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, будет расти, пишет RT. По его словам, качество миграционного учета вызывает вопросы. В конце 2021 года В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию. Власти считают, что из-за этого будет легче находить нарушителей среди мигрантов и снизится риск распространения опасных заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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