20 января 2022

Губернатор Куйвашев отправил молодую свердловчанку в Госдуму

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Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев исполнил мечту школьницы из Асбеста побывать в Госдуме Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев исполнил желание школьницы из Асбеста Анны Фроловой побывать в Государственной думе РФ. О заветной мечте девушки глава региона узнал во время новогодней акции «Елка желаний», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики.

«Любимый предмет Анны — обществознание. Поэтому не в теории, а на практике школьнице было интересно узнать, как работает законодательная власть в России. Аня вместе с мамой посетила здание Думы на Охотном ряду. Опытный экскурсовод рассказал школьнице про историю Госдумы, показал залы заседаний и фракций партий», — рассказали в департаменте.

Во время экскурсии девушка поблагодарила губернатора и в шутку заявила о политических амбициях. «Я сюда еще вернусь. Возможно, в качестве депутата», — поделилась впечатлениями Анна.

Ранее мечту ребенка из «Елки желаний» исполнил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Шестилетний екатеринбуржец Михаил Лянка на Новый год загадал побывать в роли пилота. Для исполнения желания мальчика и его родителей пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять самолетом.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев исполнил желание школьницы из Асбеста Анны Фроловой побывать в Государственной думе РФ. О заветной мечте девушки глава региона узнал во время новогодней акции «Елка желаний», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Любимый предмет Анны — обществознание. Поэтому не в теории, а на практике школьнице было интересно узнать, как работает законодательная власть в России. Аня вместе с мамой посетила здание Думы на Охотном ряду. Опытный экскурсовод рассказал школьнице про историю Госдумы, показал залы заседаний и фракций партий», — рассказали в департаменте. Во время экскурсии девушка поблагодарила губернатора и в шутку заявила о политических амбициях. «Я сюда еще вернусь. Возможно, в качестве депутата», — поделилась впечатлениями Анна. Ранее мечту ребенка из «Елки желаний» исполнил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Шестилетний екатеринбуржец Михаил Лянка на Новый год загадал побывать в роли пилота. Для исполнения желания мальчика и его родителей пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять самолетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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