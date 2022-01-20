Губернатор Куйвашев отправил молодую свердловчанку в Госдуму

21 января 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев исполнил мечту школьницы из Асбеста побывать в Госдуме Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев исполнил желание школьницы из Асбеста Анны Фроловой побывать в Государственной думе РФ. О заветной мечте девушки глава региона узнал во время новогодней акции «Елка желаний», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Любимый предмет Анны — обществознание. Поэтому не в теории, а на практике школьнице было интересно узнать, как работает законодательная власть в России. Аня вместе с мамой посетила здание Думы на Охотном ряду. Опытный экскурсовод рассказал школьнице про историю Госдумы, показал залы заседаний и фракций партий», — рассказали в департаменте. Во время экскурсии девушка поблагодарила губернатора и в шутку заявила о политических амбициях. «Я сюда еще вернусь. Возможно, в качестве депутата», — поделилась впечатлениями Анна. Ранее мечту ребенка из «Елки желаний» исполнил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Шестилетний екатеринбуржец Михаил Лянка на Новый год загадал побывать в роли пилота. Для исполнения желания мальчика и его родителей пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять самолетом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев исполнил желание школьницы из Асбеста Анны Фроловой побывать в Государственной думе РФ. О заветной мечте девушки глава региона узнал во время новогодней акции «Елка желаний», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Любимый предмет Анны — обществознание. Поэтому не в теории, а на практике школьнице было интересно узнать, как работает законодательная власть в России. Аня вместе с мамой посетила здание Думы на Охотном ряду. Опытный экскурсовод рассказал школьнице про историю Госдумы, показал залы заседаний и фракций партий», — рассказали в департаменте. Во время экскурсии девушка поблагодарила губернатора и в шутку заявила о политических амбициях. «Я сюда еще вернусь. Возможно, в качестве депутата», — поделилась впечатлениями Анна. Ранее мечту ребенка из «Елки желаний» исполнил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Шестилетний екатеринбуржец Михаил Лянка на Новый год загадал побывать в роли пилота. Для исполнения желания мальчика и его родителей пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять самолетом.