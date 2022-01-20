Губернатор Куйвашев отправил молодую свердловчанку в Госдуму

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев исполнил желание школьницы из Асбеста Анны Фроловой побывать в Государственной думе РФ. О заветной мечте девушки глава региона узнал во время новогодней акции «Елка желаний», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики.
«Любимый предмет Анны — обществознание. Поэтому не в теории, а на практике школьнице было интересно узнать, как работает законодательная власть в России. Аня вместе с мамой посетила здание Думы на Охотном ряду. Опытный экскурсовод рассказал школьнице про историю Госдумы, показал залы заседаний и фракций партий», — рассказали в департаменте.
Во время экскурсии девушка поблагодарила губернатора и в шутку заявила о политических амбициях. «Я сюда еще вернусь. Возможно, в качестве депутата», — поделилась впечатлениями Анна.
Ранее мечту ребенка из «Елки желаний» исполнил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Шестилетний екатеринбуржец Михаил Лянка на Новый год загадал побывать в роли пилота. Для исполнения желания мальчика и его родителей пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять самолетом.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев исполнил желание школьницы из Асбеста Анны Фроловой побывать в Государственной думе РФ. О заветной мечте девушки глава региона узнал во время новогодней акции «Елка желаний», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. «Любимый предмет Анны — обществознание. Поэтому не в теории, а на практике школьнице было интересно узнать, как работает законодательная власть в России. Аня вместе с мамой посетила здание Думы на Охотном ряду. Опытный экскурсовод рассказал школьнице про историю Госдумы, показал залы заседаний и фракций партий», — рассказали в департаменте. Во время экскурсии девушка поблагодарила губернатора и в шутку заявила о политических амбициях. «Я сюда еще вернусь. Возможно, в качестве депутата», — поделилась впечатлениями Анна. Ранее мечту ребенка из «Елки желаний» исполнил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Шестилетний екатеринбуржец Михаил Лянка на Новый год загадал побывать в роли пилота. Для исполнения желания мальчика и его родителей пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять самолетом.