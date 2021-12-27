Владимир Якушев исполнил новогоднюю мечту шестилетнего екатеринбуржца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту шестилетнего екатеринбуржца Михаила Лянки побывать в роли пилота самолета. По просьбе полпреда мальчика вместе с родителями пригласили в аэропорт Кольцово, где провели экскурсию и дали поуправлять новым Airbus, передает корреспондент URA.RU.

О заветном желании ребенка Якушев узнал 22 декабря, когда участвовал в новогодней акции «Елка желаний». Полпред рассказывал, что сам в юности мечтал стать летчиком и готовился поступать в училище, но жизнь сложилась иначе. Родители Миши не могли поверить, что сыну выпал этот шанс. «Когда мне позвонили и сказали, что мечта Михаила осуществится, если честно, я расплакалась. Надеюсь, это будет стимулом для него, чтобы он не только побывал в роли пилота, но и стал настоящим пилотом, как мечтает», — поделилась мама Елена Лянка.

Для исполнения желания полпредство объединило силы с Кольцово и компанией «Уральские авиалинии». Семье показали VIP-терминал аэропорта и провели по техническому ангару «Уральских авиалиний», где Миша с интересом изучал два припаркованных Airbus. Главным событием стала экскурсия в кабину свежего A-320neo, который поступил на днях и еще не совершил ни одного рейса. Мальчика посадили за штурвал, а капитан судна объяснил, как устроен пульт управления. Михаил был в восторге.

«Миша отличает элероны, интерцепторы, руль высоты — он в теме», — похвалил шестилетнего парня директор по производству «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев. Во время экскурсии семью сопровождал заместитель полпреда Борис Кириллов. Сам Якушев присутствовать не смог — плотный рабочий график. «Это настоящие новогодние эмоции. Я очень надеюсь, что Миша пронесет сегодняшнее событие с собой надолго, и это будет помогать ему двигаться вперед», — напутствовал Кириллов.

Миша одним из первых сел за штурвал свежего A-320neo. «Уральские авиалинии» получили лайнер 23 декабря, и к визиту мальчика он не сделал еще ни одного вылета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Капитан и экипаж борта показали ребенку, как устроен самолет. В ответ Михаил поразил их своим глубоким погружением в тему — в шесть лет мальчик отличает интерцепторы от элеронов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мальчика провели по ангару «Уральских авиалиний». Два A-320, стоящих внутри на обслуживании, показались ему особенно гигантскими Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ангаре Мише удалось внимательно осмотреть «начинку» самолетов. Даже разрешили потрогать выключенный двигатель, что мальчик сделал с крайней осторожностью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Наблюдая за Мишей и его семьей, заместитель полпреда Борис Кириллов сам не мог скрыть чувства: «Настоящие новогодние эмоции. Одним словом и не опишешь» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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