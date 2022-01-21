Юрист: медикам выгодно увеличение числа больных COVID

21 января 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

После начала пандемии коронавируса медики ощутили на себе дискриминацию, считает адвокат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян заявил, что медицинским работникам выгодно увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, доходы обычных врачей, и тех, кто работает в красной зоне, отличаются в разы. «Возникла ситуация, когда самые благие намерения, — разграничить ковидных и нековидных, — оборачивается прямо противоположным. Нековидных заражают, а больных коронавирусом плохо лечат. Насморк является формальным направлением в ковидное отделение, даже без анализов. Врачебное сообщество мотивировано денежно», — сказал Айвазян в разговоре с «Ридусом». По словам адвоката, медики ощутили на себе дискриминацию. «Одному специалисту дополнительно платят за ковидные часы, а у его коллеги с аналогичной квалификацией этих доплат нет. Иногда доходы врачей могут отличаться в разы», — подытожил он. За сутки в РФ зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян заявил, что медицинским работникам выгодно увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, доходы обычных врачей, и тех, кто работает в красной зоне, отличаются в разы. «Возникла ситуация, когда самые благие намерения, — разграничить ковидных и нековидных, — оборачивается прямо противоположным. Нековидных заражают, а больных коронавирусом плохо лечат. Насморк является формальным направлением в ковидное отделение, даже без анализов. Врачебное сообщество мотивировано денежно», — сказал Айвазян в разговоре с «Ридусом». По словам адвоката, медики ощутили на себе дискриминацию. «Одному специалисту дополнительно платят за ковидные часы, а у его коллеги с аналогичной квалификацией этих доплат нет. Иногда доходы врачей могут отличаться в разы», — подытожил он. За сутки в РФ зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.