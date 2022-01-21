Юрист: медикам выгодно увеличение числа больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
После начала пандемии коронавируса медики ощутили на себе дискриминацию, считает адвокат Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян заявил, что медицинским работникам выгодно увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, доходы обычных врачей, и тех, кто работает в красной зоне, отличаются в разы.

«Возникла ситуация, когда самые благие намерения, — разграничить ковидных и нековидных, — оборачивается прямо противоположным. Нековидных заражают, а больных коронавирусом плохо лечат. Насморк является формальным направлением в ковидное отделение, даже без анализов. Врачебное сообщество мотивировано денежно», — сказал Айвазян в разговоре с «Ридусом».

По словам адвоката, медики ощутили на себе дискриминацию. «Одному специалисту дополнительно платят за ковидные часы, а у его коллеги с аналогичной квалификацией этих доплат нет. Иногда доходы врачей могут отличаться в разы», — подытожил он.

За сутки в РФ зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян заявил, что медицинским работникам выгодно увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, доходы обычных врачей, и тех, кто работает в красной зоне, отличаются в разы. «Возникла ситуация, когда самые благие намерения, — разграничить ковидных и нековидных, — оборачивается прямо противоположным. Нековидных заражают, а больных коронавирусом плохо лечат. Насморк является формальным направлением в ковидное отделение, даже без анализов. Врачебное сообщество мотивировано денежно», — сказал Айвазян в разговоре с «Ридусом». По словам адвоката, медики ощутили на себе дискриминацию. «Одному специалисту дополнительно платят за ковидные часы, а у его коллеги с аналогичной квалификацией этих доплат нет. Иногда доходы врачей могут отличаться в разы», — подытожил он. За сутки в РФ зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...