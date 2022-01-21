Имя Терешковой решили стереть с карты Украины

21 января 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой были названы улицы в двух поселениях Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU В двух украинских селах переименовали улицы, названные именем первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой. Как пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на Талалаевский сельский совет, речь идет о населенных пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области. «Местные депутаты единогласно приняли решение о смене названий, так как ранее с таким запросом к ним якобы обратились местные жители. <…> Как уточняется, теперь улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу», — сообщает Life . Украинские чиновники заявили, что название улиц имени Терешковой попадают под действие закона о декоммунизации. Он предполагает, в числе прочего, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Например, в рамках данного закона Днепропетровск был переименован Днепр, а Кировград — в Кропивницкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В двух украинских селах переименовали улицы, названные именем первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой. Как пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на Талалаевский сельский совет, речь идет о населенных пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области. «Местные депутаты единогласно приняли решение о смене названий, так как ранее с таким запросом к ним якобы обратились местные жители. <…> Как уточняется, теперь улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу», — сообщает Life. Украинские чиновники заявили, что название улиц имени Терешковой попадают под действие закона о декоммунизации. Он предполагает, в числе прочего, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Например, в рамках данного закона Днепропетровск был переименован Днепр, а Кировград — в Кропивницкий.