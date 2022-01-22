Байден провел совещание по вопросам России и Украины

Джо Байден обсудил с администрацией США усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии Фото: Matt Slocum AP/TASS

новость из сюжета Война на Украине

Президент США Джо Байден провел совещание с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы нацбезопасности, и обсудил с ними вопросы России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», — сообщает пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что американскому лидеру было доложено о текущем состоянии российских военных операций, которые якобы проводятся на границе с Украиной.

Также Байден и представители администрации обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии. «Также [обсуждался] целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину введением невиданных санкций в случае нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США продолжат общаться и допустил их новую личную встречу.

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